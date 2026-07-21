Meteo, allerta gialla il 22 luglio 2026 in Italia: tutte le regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio 2026, diramato dalla Protezione Civile. Scopriamo tutte le zone interessate dal bollettino di allerta per maltempo e criticità.

Piogge in Italia: scatta l'allerta gialla il 22 luglio 2026

Il transito della perturbazione n.5 di luglio 2026 continua a farsi sentire in gran parte d'Italia che, dopo settimane all'insegna del grande caldo africano e della terza intensa ondata di calore della stagione, si ritrova a fare i conti con piogge e temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo in diverse regioni d'Italia. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento che hanno fatto scattare l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla di rischio piogge e temporali il 22 luglio 2026 in Italia:

Abruzzo : Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Lazio : Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti;

: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica; Umbria: Nera - Corno.

Meteo, allerta gialla per rischio idrogeologico il 22 luglio 2026 in Italia

Non solo, massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla emessa per la giornata di mercoledì 22 luglio 2026 per possibile rischio idrogeologico in Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

L'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 22 luglio 2026 in Italia scatta in una sola regione: le Marche.