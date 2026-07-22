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Meteo Italia, stop al caldo africano: arriva l’aria scandinava con un crollo delle temperature. Le previsioni

Due perturbazioni mettono fine alla terza ondata di calore con un deciso calo delle temperature e piogge diffuse su gran parte del Paese.
Clima22 Luglio 2026 - ore 14:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Stop alla terza intensa ondata di calore della stagione 2026. Piogge e temporali su gran parte del Paese per il transito di varie perturbazioni. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, caldo in pausa: torna il maltempo e correnti d'aria più fresca

Dopo settimane segnate dal grande caldo e temperature record torna il maltempo in gran parte d'Italia per il transito di diverse perturbazioni. In particolare la numero 5 di luglio, associata anche a correnti d'aria più fresca, ha riportato piogge e temporali diffusi dapprima sulle regioni del Centro-Nord e a partire da oggi, mercoledì 22 luglio 2026, anche al Sud.

Il caldo, invece, continuerà a farsi sentire eccezionalmente su Calabria, Sicilia e Sardegna dove sono previste ancora temperature intorno ai 40°. Da giovedì 23 luglio è previsto un cambiamento climatico anche sulla Calabria, mentre bisognerà aspettare il weekend per Sicilia e Sardegna. Intanto tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è previsto l'arrivo della perturbazione n.6 di luglio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 22 luglio 2026: nuvole sparse nelle prime ore del mattino lungo il medio e basso versante adriatico con il rischio di piogge isolate piogge su Abruzzo, Molise e nord della Puglia. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese anche sulla Pianura Padana e lungo le aree costiere. Dal punto di vista termico le temperature restano stabili al Nord, in calo nel resto d'Italia mentre con valori tra i 40-45°C su Sicilia e Sardegna.

Giovedì 23 luglio 2026 deciso calo delle temperature anche per l'arrivo di piogge e temporali diffusi lungo le Alpi lombarde e orientali e in serata su regioni centrali adriatiche e Puglia settentrionale. Le temperature massime in leve rialzo sul Medio Adriatico, mentre calano in Calabria e Sicilia.

Meteo, le proiezioni per il weekend: caldo o piogge in Italia

Nel fine settimana la terza intensa ondata di calore del 2026 si placherà anche su Sicilia e marginalmente anche sulla Sardegna dopo le temperature record che hanno sfiorato i 45°C. Sulle Isole continuerà a fare ancora tanto caldo, in particolare tra domenica e lunedì, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfiorare nuovamente i 40 gradi. Nel resto d'Italia un clima caldo si, ma con temperature in calo e valori al di sotto dei 35°C nella media considerando il periodo. Intanto si delinea anche l'arrivo di due nuove perturbazioni: la n.6 tra giovedì e venerdì notte lungo l’Adriatico e il Sud e la n.7 che tra sabato e lunedì interesserà le regioni del Centro-Nord.

Nella giornata di venerdì 24 luglio clima instabile e variabile lungo il Medio Adriatico e regioni del Sud con il rischio di piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Bel tempo stabile e prevalentemente soleggiato nel resto d'Italia. Dal punto di vista termico, temperature in calo, in particolare sulle regioni del versante adriatico e meridionali con valori intorno ai 27-28°C e picchi fino ai 35-36 in Sardegna e Sicilia.

Sabato 25 luglio si delinea una giornata di sole lungo tutto lo stivale. Dal pomeriggio non si esclude un peggioramento su Valle d’Aosta, Piemonte, ovest e nord della Lombardia dove potrebbero registrarsi fenomeni temporaleschi che, in serata, raggiungeranno anche la Toscana e le regioni di Nord-Est. In lieve crescita le temperature da Nord a Sud.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Luglio ore 19:03

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