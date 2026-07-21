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Meteo, stop al caldo africano: temperature in calo e temporali in arrivo. Le previsioni

Dopo l'ondata di caldo estremo, in Italia calano le temperature e arrivano piogge e temporali. Ecco dove e quando.
Clima21 Luglio 2026 - ore 17:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima21 Luglio 2026 - ore 17:14 - Redatto da Redazione Meteo.it

Piogge e temporali diffusi sono in arrivo in diverse zone d'Italia dopo la terza intensa ondata di calore della stagione 2026. In calo anche le temperature dopo settimane di valori eccezionali.

Meteo, torna il maltempo in Italia dopo l'ondata intensa di calore

La settimana ha preso il via con una Italia climaticamente spaccata in due: l'anticiclone nord-africano si mantiene ben saldo sulle regioni del Sud ed Isole, mentre al Nord è tornato il maltempo complice il transito di una serie di perturbazioni.

Stop alla terza ondata di calore del 2026 anche se in Sicilia e Sardegna fa ancora tanto caldo con le temperature che sfiorano i 45°C, mentre sulle regioni settentrionali sono arrivate correnti d'aria fresca con un conseguente calo dei valori.

Intanto la perturbazione numero 5 di luglio inizia a farsi sentire su gran parte della Penisola con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi accompagnati da grandinate e fortissime raffiche di vento che contribuiranno ad un deciso calo termico di anche -8/10°C.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 21 luglio 2026: clima instabile sulle regioni del Nord con il rischio di temporali sparsi su Lombardia, regioni di Nord-Est ed Emilia Romagna. Tra il pomeriggio e la sera il maltempo si farà sentire anche sulla Liguria, Alpi piemontesi, Umbria, Marche e Abruzzo. Bel tempo diffuso nel resto del Paese con caldo intenso ed afa sulle Isole maggiori dove la colonnina sfiorerà i 45°C. Calano, invece, le temperature al Nord.

Mercoledì 21 luglio 2026 piogge e temporali lungo il medio e basso versante adriatico anche se il tempo è destinato a migliorare con il passare delle ore con schiarite e il ritorno del sole. Dal punto di vista termico in calo le temperature sia massime che minime.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend in Italia?

Le previsioni meteo confermano per la parte centrale della settimana la fine della terza ondata di calore del 2026 anche sulle regioni del Sud e Isole. In arrivo correnti d'aria più fresca che faranno calare drasticamente le temperature.

Giovedì 23 luglio 2026 nuvole sparse sin dalle prime ore del mattino sulle regioni del Sud, in particolare sulla Calabria. Non si escludono piogge e temporali sulle zone di montagna del Nordest e lungo la dorsale appenninica. In serata il maltempo raggiungerà anche il Molise e nord della Puglia. In lieve aumento le temperature sulle regioni settentrionali e lungo il versante adriatico, mentre in deciso calo lungo la fascia tirrenica, Sicilia e in Calabria.

Venerdì 24 luglio si delinea il rinforzo dell'Anticiclone sulle regioni del Nord Italia e sul Mediterraneo occidentale. Ancora piogge e rovesci su Calabria e Puglia, mentre bel tempo soleggiato nel resto del Paese. In calo le temperature sulle regioni del versante adriatico e al Sud. Stando alle attuali proiezioni in vista del fine settimana, l'ultimo di luglio, si profila la rimonta dell'anticiclone con il ritorno del caldo e temperature bollenti.

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Ultimo aggiornamento Martedì 21 Luglio ore 17:29

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