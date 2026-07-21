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Allerta meteo per caldo e temperature molto elevate il 22 luglio 2026 in Italia: le città da bollino rosso e giallo

Nuovo stato di allerta meteo caldo in Italia per il 22 luglio 2026: la lista delle città del Ministero della Salute.
Clima21 Luglio 2026 - ore 18:45 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'Italia deve fare i conti con un'altra giornata di caldo intenso e temperature molto elevate. Anche per mercoledì 22 luglio 2026 scatta l'allerta meteo caldo in diverse città italiane contrassegnate dal bollino rosso e giallo.

Allerta meteo per temperature molto elevate il 22 luglio 2026 in Italia: le città da bollino rosso

La terza ondata di calore della stagione 2026 sta per terminare in Italia, ma nella giornata di mercoledì 22 luglio 2026 ci sono ancora diverse città italiane nella morsa del grande caldo africano. Il Ministero della Salute, infatti, ha diramato un bollettino sulle ondate di calore contrassegnando 7 città italiane con il bollino rosso che corrisponde al livello massimo di allerta meteo caldo.

Quando scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo possono presentarsi condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. A seguire le 7 città italiane da bollino rosso il 22 luglio 2026 in Italia:

  • Cagliari
  • Catania
  • Messina
  • Napoli
  • Palermo
  • Reggio Calabria
  • Roma

Meteo e caldo, le città da bollino giallo il 22 luglio 2026 in Italia

Il drastico calo delle città da bollino rosso passate nel giro di 24 da 18 a 7 è la conferma che la terza intensa ondata di calore della stagione 2026 sta oramai per esaurirsi. Dopo settimane segnate dal grande caldo africano e temperature molto elevate anche nelle ore notturne, gran parte dell'Italia è attraversata da correnti d'aria fresca. Il caldo continuerà a farsi sentire visto che la stagione estiva è ancora molto lunga e non si escludono nuove ondate di calore nelle prossime settimane. Intanto nella giornata di mercoledì 22 luglio 2026 il Ministero della Salute ha inserito nel bollettino sulle ondate di calore 12 città da bollino giallo.

Ricordiamo che il bollino giallo - corrispondente al livello minimo di allerta meteo caldo - segnala uno stato di pre-allerta. In presenza del bollino giallo si delinea una situazione meteo in cui le condizioni meteorologiche sono tali da poter precedere o favorire il verificarsi di un'ondata di calore da tenere sotto controllo. Ecco la lista delle città italiane da bollino giallo il 22 luglio 2026:

  • Bari
  • Campobasso
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Napoli
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Viterbo
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Ultimo aggiornamento Martedì 21 Luglio ore 22:17

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