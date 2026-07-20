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Meteo, allerta caldo il 21 luglio in Italia: la lista della città da bollino rosso e giallo

Nuovo bollettino sulle ondate di calore il 21 luglio 2026 in Italia: tutte le città a rischio allerta meteo caldo.
Clima20 Luglio 2026 - ore 19:43 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima20 Luglio 2026 - ore 19:43 - Redatto da Redazione Meteo.it

La terza ondata di calore del 2026 continua a farsi sentire anche martedì 21 luglio 2026 in diverse regioni d'Italia. Tra le città maggiormente a rischio quelle Centro-Sud e Isole dove sono previste ancora temperature eccezionali ed anomale.

Caldo record, scatta l'allerta meteo il 21 luglio 2026 in Italia: le città da bollino rosso

Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore per la giornata di martedì 21 luglio 2026. Nonostante l'arrivo di piogge e temporali nelle regioni del Nord, una parte d'Italia si ritrova ancora a fare i conti con il caldo con diverse città contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo che corrisponde al livello massimo. La presenza del bollino rosso indica la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco la lista delle 18 città italiane da bollino rosso il 21 luglio 2026:

  • Bari
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Roma
  • Viterbo

Meteo, allerta caldo il 21 luglio 2026 in Italia: le città da bollino giallo

La terza ondata di calore della stagione 2026 ha le ore contate e la conferma arriva dal bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute per martedì 21 luglio. Se in diverse città italiane scatta il bollino rosso, il livello massimo previsto di allerta meteo caldo, diminuisce il numero delle città contrassegnate dal bollino giallo che segnala uno stato di pre-allerta. Ricordiamo che il bollino giallo delinea una situazione meteo in cui le condizioni meteorologiche sono tali da poter precedere o favorire il verificarsi di un'ondata di calore da tenere sotto controllo. 

Nella giornata di martedì 21 luglio 2026 solo una città italiana è contrassegnata dal bollino giallo e si tratta di:

  • Ancona

Come comportarsi in caso di ondate di calore?

Durante una ondata di calore il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato anche di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante bere tanta acqua per idratarsi e lasciar arieggiare le stanze.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Luglio ore 23:51

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