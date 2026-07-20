Meteo: ancora caldo sull’Italia, ma sono in arrivo temporali e grandinate. Le previsioni

L'Italia è climaticamente spaccata in due: clima instabile e variabile sulle regioni del Nord, mentre caldo estremo al Sud e Isole. Tra martedì e mercoledì maltempo diffuso per il transito di una violenta perturbazione con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e nubifragi.

Meteo Italia: anticiclone al Sud e Isole, piogge al Nord

La terza ondata di calore della stagione 2026 comincia ad indebolirsi in gran parte d'Italia, in particolare sulle regioni del Nord dove sono previsti temporali intensi e diffusi per il passaggio di un violento sistema perturbato che durerà per diversi giorni. Al Sud ed Isole, invece, il clima è ancora caldo con temperature roventi e valori che sfiorano fino ai 45°C. Intanto nelle prossime ore, in particolare tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, è previsto l'arrivo della perturbazione n.5 del mese destinata a mettere fine alla terza ondata di calore anche sulle regioni del Sud ed Isole. In arrivo fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento. In calo anche le temperature per l'arrivo di una massa d’aria più temperata che farà crollare i valori di anche 7-8 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 21 luglio 2026: clima sempre più instabile al Nord con il rischio di piogge e temporali su Lombardia, Liguria e zone di Nord-Est. Dal pomeriggio e in serata il maltempo si estenderà anche sulle zone interne della Toscana, a Umbria, Marche e Abruzzo con il rischio di fenomeni localmente violenti come grandinate e intense raffiche di vento. Bel tempo nel resto del Paese. Dal punto di vista termico in calo le temperature al Nord e lungo il lato Adriatico, mentre clima ancora africano al Sud con valori che sfiorano i 40°C.

Nella giornata di mercoledì 22 luglio 2026 ancora piogge e temporali lungo il medio e basso Adriatico anche se la situazione è destinata a migliorare. Il maltempo si farà sentire anche sulle zone interne del Sud. In calo le temperature massime e minime ad eccezione delle Isole dove sono previsti valori ancora intorno ai 40°C.

Meteo, che tempo farà in settimana in Italia?

Le previsioni meteo per la settimana delineano un clima instabile e variabile al Nord, mentre ancora tanto sole e caldo al Sud. Il transito della perturbazione n.5 di luglio interesserà principalmente le regioni del Centro-Nord, mentre il Sud ed Isole saranno semplicemente sfiorate dai suoi effetti.

Nella giornata di giovedì 23 luglio 2026 nuvole sin dalle prime ore del mattino sulla Calabria, aree montuose del Nordest e dorsale appenninica. In serata il maltempo raggiungerà anche il Molise e nord della Puglia. In lieve crescita le temperature al Nord e sulle regioni del versante adriatico, mentre in calo lungo la fascia tirrenica, Sicilia e Calabria.

Venerdì 24 luglio 2026 l'anticiclone torna protagonista sulle regioni del Nord Italia, mentre il maltempo si farà sentire al Sud, in particolare con fenomeni temporaleschi su Calabria e Puglia. In calo le temperature sulle regioni del versante adriatico e al Sud. Stando alle attuali proiezioni in vista del weekend è prevista la rimonta dell'anticiclone con temperature in crescita al Sud e Sicilia, mentre una nuova perturbazione dovrebbe colpire il Nord del Paese. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.