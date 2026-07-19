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Allerta meteo per ondate di calore il 20 luglio 2026 in Italia: le città a rischio per il Ministero della Salute

17 città da bollino rosso e 3 da bollino giallo: la terza ondata di calore non molla la presa neppure il 20 luglio 2026 in Italia.
Clima19 Luglio 2026 - ore 19:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima19 Luglio 2026 - ore 19:21 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo bollettino sulle ondate di calore per la giornata di lunedì 20 luglio 2026 in Italia. La terza ondata di calore della stagione 2026 continua a farsi sentire in gran parte del Centro-Sud con diverse città da bollino rosso a giallo.

Allerta caldo 20 luglio 2026 in Italia: 17 città da bollino rosso

La settimana inizia nel segno del grande caldo in Italia con tantissime città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute. La terza ondata di calore del 2026 continua a farsi sentire facendo registrare in gran parte del Paese temperature anomale e da record con diverse città contrassegnate dal bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo caldo.

Il bollino rosso segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Scopriamo tutte le città italiane contrassegnate dal bollino rosso il 20 luglio 2026:

  • Bari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Roma
  • Viterbo

Caldo record il 20 luglio 2026 in Italia: le città da bollino giallo

Nessuna città da bollino arancione nella giornata di lunedì 20 luglio 2026, mentre diminuiscono le città contrassegnate dal bollino giallo a conferma che la terza ondata di calore del 2026 sta per esaurirsi in gran parte del Paese. Il Ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore per la giornata di lunedì 20 luglio 2026 ha contrassegnato solo tre città italiane con il bollino giallo che indica la presenza di una condizione climatica di pre-allerta. Si tratta di una situazione meteo in cui le condizioni meteorologiche sono tali da poter precedere o favorire il verificarsi di un'ondata di calore da tenere sotto controllo. 

Ecco le 3 città con bollino giallo il 20 luglio 2026 in Italia:

  • Ancona
  • Bolzano
  • Cagliari

Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore?

Siamo nel bel mezzo dell'estate 2026 e il caldo africano continua a farsi sentire in gran parte del Paese. Proseguono le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute per la presenza di temperature roventi e anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta al sole e di non praticare attività all'esterno. Si tratta di pratici consigli indirizzati principalmente ai soggetti a rischio come cardiopatici, anziani e bambini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Luglio ore 23:34

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