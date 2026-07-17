Meteo, prossimi giorni: temperature roventi sull'Italia. Poi un cambiamento

È in arrivo un cambiamento importante sul fronte delle temperature: dopo giorni di caldo estremo, con valori record fino a 45-46°C previsti in Sardegna venerdì 17 luglio, la fase più intensa dell’ondata africana potrebbe finalmente terminare.

Attualmente l’Italia resta sotto l’influenza di un potente anticiclone subtropicale, alimentato da masse d’aria bollente provenienti dal Nord Africa. Anche i recenti temporali al Nord non hanno modificato la situazione generale.

Il picco del caldo è ormai vicino e sarà raggiunto proprio nelle prossime ore. Successivamente potrebbe iniziare una graduale diminuzione delle temperature, segnando la fine del periodo più rovente.

Meteo, temperature roventi sull'Italia anche nei prossimi giorni

La fase più intensa del caldo interesserà ancora una volta soprattutto il Sud Italia, il Centro e le Isole, con la Sardegna in prima linea per gli effetti dell’ondata africana. Nell’entroterra sardo sono attesi valori termici eccezionali, con punte che potrebbero toccare i 45-46°C nelle aree più esposte.

Anche Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio e le zone interne della Toscana saranno colpite da temperature molto elevate, prossime ai 40°C. Al Nord il caldo sarà leggermente meno intenso, ma l’afa e l’umidità renderanno comunque il clima pesante e difficile da sopportare.

Gli ultimi dati dei modelli meteorologici confermano un graduale indebolimento dell’anticiclone africano durante il prossimo fine settimana. La struttura di alta pressione inizierà infatti a spostarsi verso sud, lasciando spazio all’arrivo di correnti più fresche provenienti dall’Europa nord-orientale.

Un primo calo termico, ancora limitato, è previsto sabato 18 luglio sulle regioni settentrionali. Domenica 19 luglio la diminuzione delle temperature coinvolgerà anche alcune zone del Centro e del Sud, ma senza un vero cambio di scenario.

Meteo, quando finirà ondata di caldo?

Nel corso del prossimo weekend potrebbe aprirsi una fase meteorologica diversa rispetto ai giorni precedenti. Una perturbazione in discesa dal Nord Europa, accompagnata da masse d’aria più fresca, potrebbe avvicinarsi anche alle zone mediterranee.

Da domenica 19 luglio l’arrivo di correnti meno calde favorirà un graduale aumento dell’instabilità atmosferica, con possibili cambiamenti soprattutto su alcune regioni. Le temperature inizieranno lentamente a diminuire dopo il lungo periodo dominato dal caldo intenso. Il calo termico iniziale sarà probabilmente contenuto, ma rappresenterà il primo segnale di una svolta.

Nei giorni successivi, in particolare nella prima parte della nuova settimana, la diminuzione del caldo potrebbe diventare più evidente. L’atmosfera tornerà quindi progressivamente più equilibrata. Le condizioni meteo potrebbero risultare meno estreme rispetto alla fase africana appena vissuta. Si tratterà di un graduale ritorno verso valori più normali.