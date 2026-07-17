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Meteo, allerta gialla per piogge il 18 luglio 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta gialla per piogge e temporali nella giornata di sabato 18 luglio 2026 in Italia: tutte le regioni a rischio.
Clima17 Luglio 2026 - ore 16:43 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima17 Luglio 2026 - ore 16:43 - Redatto da Redazione Meteo.it

Si preannuncia un sabato di piogge per la giornata di domani, 18 luglio 2026. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Ecco tutte le zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 18 luglio 2026

La terza ondata di calore della stagione 2026 ha raggiunto da giorni il suo picco in gran parte dell'Italia facendo registrare temperature bollenti con valori anomali ed eccezionali. In diverse regioni l'alta pressione comincia ad indebolirsi complice il transito di un sistema perturbato accompagnato da correnti d'aria più fresche che faranno calare di tanto le temperature.

Non solo, in diverse regioni del Centro-Nord si faranno sentire gli effetti della perturbazione n.4 di luglio 2026 con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla per piogge.

La Protezione Civile, infatti, ha emesso per la giornata di sabato 18 luglio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Ecco tutte le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge:

  • Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;
  • Marche;
  • Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.
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