Meteo, allerta gialla per piogge il 18 luglio 2026 in Italia: ecco dove

Si preannuncia un sabato di piogge per la giornata di domani, 18 luglio 2026. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Ecco tutte le zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 18 luglio 2026

La terza ondata di calore della stagione 2026 ha raggiunto da giorni il suo picco in gran parte dell'Italia facendo registrare temperature bollenti con valori anomali ed eccezionali. In diverse regioni l'alta pressione comincia ad indebolirsi complice il transito di un sistema perturbato accompagnato da correnti d'aria più fresche che faranno calare di tanto le temperature.

Non solo, in diverse regioni del Centro-Nord si faranno sentire gli effetti della perturbazione n.4 di luglio 2026 con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla per piogge.

La Protezione Civile, infatti, ha emesso per la giornata di sabato 18 luglio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Ecco tutte le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge: