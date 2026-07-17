Meteo, allerta caldo il 18 luglio 2026: mezza Italia da bollino rosso. La lista delle città a rischio nel bollettino sulle ondate di calore

Prosegua la terza ondata di calore del 2026 in Italia. Scatta una nuova allerta meteo per caldo nella giornata di sabato 18 luglio 2026. Scopriamo tutte le città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute.

Caldo torrido il 18 luglio 2026 in Italia: dove scatta il bollino rosso di allerta meteo

L'anticiclone nord-africano continua a dominare la scena in gran parte dell'Italia alle prese con la terza intensa ondata di caldo della stagione. Anche sabato 18 luglio 2026 gran parte del Paese è in piena allerta meteo con 16 città italiane contrassegnate dal bollino rosso.

Ricordiamo che il Ministero della Salute, nel quotidiano bollettino sulle ondate di calore, segnala che in presenza di bollino rosso si presentano condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Il bollino rosso, infatti, indica il livello massimo di allerta meteo caldo; una condizione climatica pericolosa per la presenza di caldo costante e temperature roventi ed anomale. Ecco la lista di tutte le città da bollino rosso nella giornata di sabato 18 luglio 2026 in Italia:

Bologna

Brescia

Campobasso

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Viterbo

Allerta meteo il 18 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione

Attenzione: nella giornata di sabato 18 luglio 2026 il Ministero della Salute ha indicato anche le città da bollino arancione, ossia quelle interessate da un livello intermedio di allerta caldo. Con il bollino arancione generalmente si indicano condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

L'allerta meteo caldo, contrassegnata dal bollino arancione, coinvolge 7 città d'Italia, dove sono previste temperature anomale e caldo intenso. Ecco quali sono

Bari

Catania

Messina

Napoli

Reggio Calabria

Venezia

Verona

Le città da bollino giallo di allerta meteo caldo il 18 giugno 2026

La terza ondata di calore del 2026 ha raggiunto il suo picco definitivo in Italia. La conferma arriva dal calo delle città da bollino giallo con cui il Ministero della Salute indica il livello più basso di allerta caldo. Rispetto ad ieri, infatti, le città da bollino giallo nella giornata di sabato 18 luglio 2026 calano a 4 con un aumento delle città da bollino arancione e rosso.

Il caldo intenso delle ultime settimane ha oramai le ore contate, ma sabato 18 luglio 2026 massima attenzione per l'allerta meteo caldo nelle seguenti città da bollino giallo: