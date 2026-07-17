Meteo: caldo eccezionale fino a venerdì, picchi di 45-46°C in Sardegna, poi arriva la svolta. Le previsioni

L'alta pressione si conferma ancora l'indiscussa protagonista in gran parte d'Italia con temperature da record e un caldo asfissiante sulle regioni del Centro-Sud e Isole dove sono previsti picchi oltre i 40°C. Al Nord, invece, torna il maltempo con piogge torrenziali e disagi.

Meteo, clima instabile al Nord e grande caldo al Centro-Sud

Una Italia climaticamente spaccata in due nel terzo weekend di luglio 2026. L'anticiclone nord-africano e la terza ondata di calore continuano a farsi sentire sulle regioni del Centro-Sud e Isole con temperature roventi e picchi che sfiorano fino ai 45°C. Il caldo e l'afa si fanno sentire anche la notte con le minime che non vanno mai al di sotto dei 25°C. Clima instabile e variabile sulle regioni settentrionali colpite dal transito della perturbazione n.4 del mese che ha fatto registrare fenomeni temporaleschi intensi e violenti con nubifragi e grandinate. Il caldo intenso è destinato ad attenuarsi sulle regioni del Centro-Nord durante il fine settimana complice l'indebolimento dell'alta pressione e l'arrivo di correnti d'aria più fresca. Tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2026 è atteso anche un deciso calo delle temperature complice l'arrivo di numerosi temporali sul versante adriatico della Penisola.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 17 luglio 2026: nuvole e improvvisi acquazzoni sulle Alpi, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Clima sereno e soleggiato nel resto del Paese. Dal pomeriggio non si escludono ancora temporali sulle regioni del Nord dove le temperature massime sono in leggero calo. Stabili, invece, nel resto del Paese con valori compresi tra i 38-40°C e picchi fino ai 45°C in Sardegna e Sicilia.

Sabato 18 luglio 2026 clima instabile e variabile al Nord con il rischio di piogge e temporali diffusi su Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Alpi Lombarde, Emilia Orientale e Romagna. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato con qualche nuvola pomeridiana lungo l’Appennino. In lieve aumento le temperature sulle zone di Nord-Ovest con valori fino ai 35-36°C. Caldo afoso al Centro-Sud con picchi oltre i 40°C.

Meteo, fine della terza ondata di calore dalla prossima settimana in Italia

La tendenza meteo conferma per l'inizio della prossima settimana la fine della terza ondata di calore della stagione 2026. Dopo settimane segnata dal caldo africano, temperature bollenti ed afa anche la notte, l'Anticiclone Nordafricano molla la presa sul nostro Paese lasciando spazio al transito di correnti d'aria decisamente più fresche che faranno calare le temperature.

Nella giornata di domenica 19 luglio 2026 clima instabile con il rischio di isolati rovesci e temporali tra il sudest della Lombardia, il sudovest del Veneto e l’Emilia centrale. Nel pomeriggio nuvole diffuse lungo l’Appennino e le Alpi centro-orientali fino al Nordest con il rischio di locali rovesci o temporali. Caldo in parziale attenuazione su Alpi e Nordovest e in serata anche sull’alto Adriatico. Dal punto di vista termico le temperature ancora elevate sulle regioni del Centro-Sud con valori mai al di sotto dei 32°C e fino ai 40°C su Sicilia e Sardegna.

Da lunedì 20 luglio 2026 stop al grande caldo sulle regioni del Nord Italia, mentre tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio è attesa la fine della terza ondata di caldo sulle regioni del Centro-Sud. Da venerdì 24 luglio un clima stabile con temperature nella norma o leggermente al di sotto della media lungo tutto lo stivale.