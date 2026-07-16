Meteo, allerta gialla il 17 luglio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio

Si prospetta un venerdì 17 luglio 2026 all'insegna di maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 17 luglio 2026

Dopo il grande caldo africano e temperature roventi, l'Italia si ritrova a fare i conti con il transito di alcune perturbazioni che riportano piogge e temporali in diverse regioni. Nella giornata di venerdì 17 luglio 2026, infatti, dopo il transito della perturbazione n.3 del mese è previsto l'arrivo di un nuovo sistema perturbato con piogge e temporali diffusi. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Ecco la lista delle regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per piogge il 17 luglio 2026:

Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre; Lombardia : Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale;

: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 17 luglio 2026 in Italia

Non solo, sempre per la giornata di domani, venerdì 17 luglio 2026, massima attenzione per lo stato di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico in Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

A seguire le regioni interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 17 luglio 2026 in Italia: