Meteo, allerta caldo 16 luglio 2026 in Italia. Il bollettino sulle ondate di calore: 15 città da bollino rosso. La lista completa

La terza ondata di calore della stagione 2026 sta per raggiungere il picco. La conferma arriva dal bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per la giornata di giovedì 16 luglio 2026. Sale a 15 il numero di città da bollino rosso, il massimo livello di allerta meteo caldo. Scopriamo la lista completa di tutte le città a rischio.

Allerta meteo caldo da bollino rosso in Italia il 16 luglio 2026

Caldo ed afa sempre più insistenti in Italia nella giornata di giovedì 16 luglio 2026. Nelle prossime ore la terza ondata di calore del 2026 raggiungerà il suo picco con gran parte d'Italia contrassegnata dal bollino rosso di allerta meteo caldo.

In 15 città italiane, infatti, scatta il bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo per il caldo. Quando scatta il bollino rosso il Ministero della Salute segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

L'allerta si fa massima nella giornata di giovedì 16 luglio 2026 quando il bollino rosso d'allerta meteo caldo scatta da Bologna a Firenze, ma anche da Cagliari a Palermo fino a Roma. Ecco la lista di tutte le 15 città da bollino rosso:

Bologna

Brescia

Cagliari

Campobasso

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Viterbo

Caldo record, allerta meteo di bollino arancione a Milano e Bolzano

Il Ministero della Salute ha emesso nel bollettino sulle ondate di calore per giovedì 16 luglio 2026 anche la lista delle città contrassegnate dal bollino arancione che indica il livello intermedio di allerta meteo caldo. Con l'aumentare del caldo e dell'afa diverse città sono passate con i giorni dal bollino arancione a quello rosso a conferma che la terza ondata di calore ha raggiunto il suo picco.

Nella giornata di giovedì 16 luglio 2026 sono solo due le città da bollino arancione che, ricordiamo, segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le 2 città da bollino arancione il 16 luglio 2026:

Bolzano

Milano

Meteo, allerta caldo da bollino giallo il 16 luglio 2026: ecco dove

Non poteva mancare il bollettino sulle ondate di calore con le città contrassegnate dal bollino giallo giovedì 16 luglio 2026.

Il bollino giallo segnala il livello più basso d'allerta meteo caldo, ma si tratta di una condizione che richiede ugualmente attenzione per la presenza di temperature record, afa e caldo intenso. Nella giornata di giovedì 16 luglio 2026 sono 10 le città da bollino giallo: