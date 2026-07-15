FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta caldo 16 luglio 2026 in Italia. Il bollettino sull...

Meteo, allerta caldo 16 luglio 2026 in Italia. Il bollettino sulle ondate di calore: 15 città da bollino rosso. La lista completa

Il picco della terza ondata di calore del 2026 si fa sentire in gran parte d'Italia con 15 città da bollino rosso.
Clima15 Luglio 2026 - ore 17:19 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima15 Luglio 2026 - ore 17:19 - Redatto da Redazione Meteo.it

La terza ondata di calore della stagione 2026 sta per raggiungere il picco. La conferma arriva dal bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per la giornata di giovedì 16 luglio 2026. Sale a 15 il numero di città da bollino rosso, il massimo livello di allerta meteo caldo. Scopriamo la lista completa di tutte le città a rischio.

Allerta meteo caldo da bollino rosso in Italia il 16 luglio 2026

Caldo ed afa sempre più insistenti in Italia nella giornata di giovedì 16 luglio 2026. Nelle prossime ore la terza ondata di calore del 2026 raggiungerà il suo picco con gran parte d'Italia contrassegnata dal bollino rosso di allerta meteo caldo.

In 15 città italiane, infatti, scatta il bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo per il caldo. Quando scatta il bollino rosso il Ministero della Salute segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. 

L'allerta si fa massima nella giornata di giovedì 16 luglio 2026 quando il bollino rosso d'allerta meteo caldo scatta da Bologna a Firenze, ma anche da Cagliari a Palermo fino a Roma. Ecco la lista di tutte le 15 città da bollino rosso:

  • Bologna
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Viterbo

Caldo record, allerta meteo di bollino arancione a Milano e Bolzano

Il Ministero della Salute ha emesso nel bollettino sulle ondate di calore per giovedì 16 luglio 2026 anche la lista delle città contrassegnate dal bollino arancione che indica il livello intermedio di allerta meteo caldo. Con l'aumentare del caldo e dell'afa diverse città sono passate con i giorni dal bollino arancione a quello rosso a conferma che la terza ondata di calore ha raggiunto il suo picco.

Nella giornata di giovedì 16 luglio 2026 sono solo due le città da bollino arancione che, ricordiamo, segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le 2 città da bollino arancione il 16 luglio 2026:

  • Bolzano
  • Milano

Meteo, allerta caldo da bollino giallo il 16 luglio 2026: ecco dove

Non poteva mancare il bollettino sulle ondate di calore con le città contrassegnate dal bollino giallo giovedì 16 luglio 2026.

Il bollino giallo segnala il livello più basso d'allerta meteo caldo, ma si tratta di una condizione che richiede ugualmente attenzione per la presenza di temperature record, afa e caldo intenso. Nella giornata di giovedì 16 luglio 2026 sono 10 le città da bollino giallo:

  • Ancora
  • Bari
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Messina
  • Napoli
  • Reggio Calabria
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla per maltempo il 16 luglio 2026 in Italia: ecco dove
    Clima15 Luglio 2026

    Meteo, allerta gialla per maltempo il 16 luglio 2026 in Italia: ecco dove

    Scatta l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 16 luglio 2026 in Italia: ecco tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo Italia: caldo al Centro-Sud, in arrivo temporali anche forti al Nord. Le previsioni
    Clima15 Luglio 2026

    Meteo Italia: caldo al Centro-Sud, in arrivo temporali anche forti al Nord. Le previsioni

    Prosegue il grande caldo in Italia nel pieno della terza ondata di calore del 2026. Al Nord arriva il maltempo con nubifragi e raffiche di vento.
  • Allerta meteo oggi: arancione in Lombardia, per temporali. “State lontani da parchi e zone alberate”
    Clima15 Luglio 2026

    Allerta meteo oggi: arancione in Lombardia, per temporali. “State lontani da parchi e zone alberate”

    Sono possibili forti temporali al Nord. Allerta arancione in Lombardia. Il Comune di Milano invita tutti alla prudenza.
  • Meteo, allerta caldo il 15 luglio 2026 in Italia: 7 città da bollino rosso. La lista completa del Ministero della Salute
    Clima14 Luglio 2026

    Meteo, allerta caldo il 15 luglio 2026 in Italia: 7 città da bollino rosso. La lista completa del Ministero della Salute

    La terza ondata di calore del 2026 sta per raggiungere il suo picco il 15 luglio: cresce il numero di città da bollino rosso, arancione e giallo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico
Tendenza15 Luglio 2026
Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico
A partire dal 19 luglio si interromperà la lunga e intensa ondata di caldo afoso sull'Italia per l'arrivo di correnti relativamente più fresche e instabili. La tendenza meteo
Meteo: tra venerdì 17 e sabato 18 apice della calura al Centro-Sud! La tendenza
Tendenza14 Luglio 2026
Meteo: tra venerdì 17 e sabato 18 apice della calura al Centro-Sud! La tendenza
La tendenza per l'ultima parte della settimana vede l'ondata di calore arrivare al suo apice sulle regioni centro-meridionali. Il Nord respira.
Meteo: l'ondata di calore prosegue per tutta la settimana! Nord più instabile, Centro-Sud rovente
Tendenza13 Luglio 2026
Meteo: l'ondata di calore prosegue per tutta la settimana! Nord più instabile, Centro-Sud rovente
L'ondata di calore insiste e si fa più intensa nel corso della settimana, con il Centro-Sud e le Isole roventi. Più oscillazioni termiche al Nord
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Luglio ore 19:11

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154