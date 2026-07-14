Meteo, allerta caldo il 15 luglio 2026 in Italia: 7 città da bollino rosso. La lista completa del Ministero della Salute

Caldo e afa in intensificazione nella giornata di mercoledì 15 luglio 2026 in Italia. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino sulle ondate di calore comunicando le città italiane a rischio. Il livello di allerta caldo varia a seconda della presenza del bollino rosso, arancione e giallo.

Caldo torrido in Italia: le città da bollino rosso il 15 luglio 2026

La terza ondata di calore del 2026 sta per raggiungere il suo picco in Italia con una giornata che si preannuncia bollente. Per mercoledì 15 luglio 2026, infatti, il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo caldo di bollino rosso in ben 7 città italiane.

Il bollino rosso, corrispondente al livello massimo di allerta meteo caldo, segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Una mercoledì rovente da Bologna a Roma passando per Firenze e Torino dove sono previste temperature che potrebbero arrivare fino ai 40°C. Scopriamo tutte le 7 città italiane da bollino rosso il giorno 15 luglio 2026:

Bologna

Brescia

Firenze

Frosinone

Perugia

Roma

Torino

Cresce a 12, invece, il numero di città italiane interessate dal bollino arancione di allerta meteo per il caldo nella giornata di mercoledì 15 luglio 2026. Nelle prossime ore il dominio dell'anticiclone nord-africano si farà ancora più deciso lungo il Mediterraneo complice il transito di una massa d'aria calda proveniente dal deserto del Sahara che farà impennare le temperature sfiorando nuovi valori da record.

Il clima si farà sempre più caldo ed afoso non solo di giorno, ma anche la notte con la temperature che non scenderà mai al di sotto dei 25°C con il ritorno delle notti tropicali. In questo scenario scatta l'allerta meteo caldo con bollino arancione che indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Scopriamo le città da bollino arancione nella giornata di mercoledì 15 luglio 2026:

Ancona

Bologna

Cagliari

Campobasso

Genova

Latina

Milano

Palermo

Pescara

Rieti

Verona

Viterbo

Caldo record il 15 luglio 2026: la lista delle città da bollino giallo

Nel bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per la giornata di mercoledì 15 luglio 2026 non possono mancare le città contrassegnate dal bollino giallo che diminuiscono rispetto ai giorni precedenti a conferma che la terza ondata di calore sta raggiungendo il suo picco.

Ricordiamo: il bollino giallo indica il livello più basso di allerta meteo caldo e segnala la presenza di una condizione climatica che richiede attenzione per la presenza di temperature anomale e caldo intenso. A seguire le città contrassegnate dal bollino giallo il 15 luglio 2026 in Italia: