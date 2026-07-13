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Meteo Italia, nuova ondata di caldo: temperature in aumento, afa intensa e picchi oltre i 35 gradi. Le previsioni

L'Italia è in piena terza ondata di calore della stagione 2026: le previsioni meteo dell'inizio settimana.
Clima13 Luglio 2026 - ore 11:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima13 Luglio 2026 - ore 11:06 - Redatto da Redazione Meteo.it

La terza ondata di calore della stagione 2026 sta per raggiungere il suo picco nel nostro Paese. In arrivo temperature elevate ed eccezionali con valori di gran lunga superiori alla media, notti tropicali ed afa. Le previsioni meteo.

Meteo, caldo africano in Italia: temperature oltre i 40°C sulle Isole

Il promontorio anticiclonico nord africano continua a dominare l'intera area del Mediterraneo centro-occidentale e di conseguenza tutti i Paesi, tra cui l'Italia che è nel pieno della terza ondata di calore della stagione. La settimana prende il via all'insegna del grande caldo africano con temperature in crescita e valori che sfiorano i 38°C in gran parte del Paese con picchi oltre i 40°C al Sud e Isole.

Clima asciutto e soleggiato sulle regioni del Centro-Sud dove non si escludono i classici temporali di calore, mentre le regioni del Nord resteranno ai margini dell’anticiclone con un clima più instabile e variabile che favorirà temporali, in particolare sulle zone di montagna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 13 luglio 2026: bel tempo soleggiato sulle regioni del Centro-Sud, mentre nuvole sparse al Nord con il rischio di isolati temporali. In crescita le temperature massime in Sicilia, mentre stabili nel resto del Paese con valori tra i 30-33°C, mentre oltre i 38°C al Sud e Isole.

Anche martedì 14 luglio 2026 un'altra giornata di grande caldo al Centro-Sud con afa in intensificazioni e temperature che sfioreranno i 39°C con picchi fino ai 42° in Sicilia e Sardegna. Tempo più instabile al Nord con nuvole e il rischio di temporali.

Meteo, la tendenza per la settimana: caldo diffuso con temperature oltre i 40°C

Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana conferma il dominio del promontorio anticiclonico nordafricano lungo il Mediterraneo occidentale interessando la Spagna, la Francia meridionale e l’Italia. La terza ondata di calore è destinata ad intensificarsi ancora di più, in particolare sulle regioni del Centro-Sud dove sono previste temperature roventi con valori compresi tra i 38-40°C e picchi fino ai 45°C.

Nessuna tregua neppure di notte con le minime quasi sempre sopra i 20°C e in diverse zone anche al di sopra dei 25°C. Secondo le attuali proiezioni l'ondata di calore dovrebbe persistere anche la prossima settimana anche se al momento le modalità non sono ancora chiarissime.

Al Centro-Sud il clima resterà caldo e soleggiato, mentre le regioni del Nord saranno interessate dal transito di qualche sistema nuvoloso che favorirà un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali dalle zone di montagna fin verso la pianura.

Nella giornata di mercoledì 15 luglio bel tempo soleggiato sin dal mattino, mentre dal pomeriggio non si escludono nuvole in aumento e il rischio di piogge sull’arco alpino e nell’Appennino settentrionale. In serata il maltempo raggiungerà anche la pianura Padana per poi estendersi fino alle coste dell’alto Adriatico.

Stabili le temperature e in alcuni casi ancora in aumento con valori compresi tra i 31-38°C e picchi tra i 40-43°C al Sud e Isole. Anche giovedì 16 luglio si profila una giornata per lo più simile con sole e caldo e il rischio di temporali solo lungo l’Appennino centrale.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Luglio ore 16:02

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