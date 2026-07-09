Meteo, allerta caldo il 10 luglio 2026 in Italia: 2 città da bollino rosso e 19 in giallo

L'anticiclone-nord africano domina la scena lungo tutto il Mediterraneo dando il via alla terza ondata di calore della stagione 2026. Temperature in crescita in Italia con diverse città da bollino rosso e giallo.

Meteo, caldo in arrivo: scatta il bollino rosso il 10 luglio 2026

Caldo ed afa in intensificazione in Italia sulla scia del transito dell'anticiclone nord-africano accompagnato da una massa d'aria sub-tropicale che farà nuovamente impennare le temperature. Dati alla mano nei prossimi giorni sono previste nuove temperature record con picchi fino a 43°C, a conferma che siamo solo all'inizio di nuova emergenza caldo.

La terza ondata di calore della stagione 2026 si preannuncia intensa e prolungata in tutto il nostro Paese considerando che il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di domani, venerdì 10 luglio 2026, un altro bollettino meteo sulle ondate di calore.

Cresce il numero di città italiane contrassegnate dal bollino rosso che indica il livello massimo di allerta caldo. In presenza di bollino rosso, il Ministero della Salute segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le città italiane da bollino rosso il 10 luglio 2026:

Firenze

Perugia

Meteo, dove scatta il bollino giallo di allerta caldo il 9 luglio 2026

Non solo, sempre venerdì 10 luglio 2026, scatta anche un livello di allerta meteo caldo di livello 1 contrassegnato dal bollino giallo. Pur essendo il livello più basso di allerta, in presenza di bollino giallo non si escludono condizioni climatiche che potrebbero scatenare una ondata di calore. Sono ben 19 le città italiane contrassegnate dal bollino giallo nella giornata di venerdì 10 luglio 2026:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Civitavecchia

Genova

Messina

Milano

Palermo

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Il Ministero della Salute ha diramato una serie di consigli pratici da seguire durante il presentarsi di un'ondata di calore. In primis i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, sono invitati a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata.

Non solo, è espressamente consigliato di evitare l'esposizione diretta alla luce del sole nelle ore più calde del giorno ed evitare di praticare attività sportive all'aperto. Infine è consigliato di idratarsi bevendo tanta acqua e lasciare arieggiare le stanze durante le ore meno calde.