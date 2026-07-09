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Meteo, terza ondata di calore sull’Italia: caldo afoso, punte di 40°C e notti tropicali. Le previsioni

L'anticiclone nord-africano torna protagonista in Italia dando il via alla terza ondata di calore della stagione.
Clima9 Luglio 2026 - ore 12:29 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima9 Luglio 2026 - ore 12:29 - Redatto da Redazione Meteo.it

Torna il caldo africano in Italia sulla scia dell'arrivo della terza ondata di calore della stagione 2026. Previsti nuovi picchi di temperature fino a 40°C con il ritorno delle notti tropicali.

Meteo, caldo record in Italia con temperature che sfiorano i 45°C al Sud

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista di questa settimana sia in Italia che in Europa con la presenza di una massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale che farà impennare le temperature su valori da record.

Non solo, sono previsti alti tassi di umidità che contribuiranno ad aumentare la sensazione di afa e calore anche la notte quando le temperature non scenderanno al di sotto dei 25°C.

La terza ondata di calore del 2026 si preannuncia intensa e prolunga con temperature quasi ovunque intorno ai 40°C, ma con picchi fino ai 44-45°C tra Sud e Isole. Al Nord il caldo sarà più contenuto con la colonnina di mercurio che potrebbe sfiorare comunque i 37-38°C.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 9 luglio 2026: bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Solo nel pomeriggio temporaneo annuvolamento sulle zone montuose della Penisola con il rischio di improvvisi temporali di calore sull’Appennino Centrale e Meridionale. Dal punto di vista termico le temperature massime in lieve calo al Nord, mentre stabili o in aumento nel resto del Paese con picchi fino a 37-38°C.

Venerdì 10 luglio 2026 ancora tanto sole lungo tutto lo stivale con qualche episodio di instabilità su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del Centro con lo sviluppo nelle ore pomeridiane di temporali di calore. Dal punto di vista termico nessun grande stravolgimento: le temperature in Sicilia e Sardegna sfioreranno i 36-37°C, mentre valori tra i 34-35 gradi nel resto d’Italia. 

Meteo, le previsioni del weekend e la tendenza per la prossima settimana in Italia

Anche il weekend sarà nel segno dell'alta pressione con caldo diffuso, afa e temperature bollenti. Nella giornata di sabato 11 luglio 2026 nuvole sulle regioni del Nord con il rischio di piogge sui rilievi e sulla pianura, in particolare nel settore occidentale e in Emilia.

Bel tempo nel resto del Paese con sole e il rischio di isolati temporali di calore sull’Appennino. Al Nord temperature nella norma con temperature tra i 28-32°C, mentre al Centro-Sud picchi fino ai 38°C ad eccezione della Sardegna dove, complice il vento di Scirocco, si supereranno i 40°C.

Anche domenica 12 luglio 2026 clima per lo più soleggiato con il rischio nelle ore del pomeriggio di isolati e brevi temporali di calore sulle zone di montagna. Stabili le temperature con picchi di 34-38 gradi al Centro-Sud.

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana conferma un rinforzo del promontorio anticiclonico nord africano lungo il Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia.

Il clima si farà ancora più caldo con un generale aumento delle temperature che sfioreranno i 40°C, con picchi massimi fino a 45°C in Sardegna. Anche nelle regioni settentrionali tornerà a farsi sentire il caldo intenso e l'afa con le temperature tra i 35-38 gradi.

La terza ondata di calore non mollerà la presa nemmeno la prossima settimana anche se. Nella seconda parte della settimana, non si escludono temporali sulle zone di montagna. Al momento è ancora presto per stabilire quanto durerà questa nuova fase di caldo. Per conferme e dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Luglio ore 12:31

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