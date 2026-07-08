Allerta meteo caldo il 9 luglio 2026 in Italia: le città da bollino rosso, arancione e giallo
Al via la terza ondata di calore della stagione 2026 in Italia con un nuovo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per la giornata di domani, giovedì 9 luglio 2026. Scopriamo le città da bollino rosso, arancione e giallo.
Meteo, nuova ondata di caldo record il 9 luglio 2026: torna il bollino rosso in Italia
Il Ministero della Salute ha comunicato per la giornata di giovedì 9 luglio 2026 un nuovo bollettino sulle ondate di calore. Con la rimonta dell'alta pressione lungo il Mediterraneo, il caldo torna ad intensificarsi in gran parte del nostro Paese complice l'inizio della terza ondata di calore del 2026. Nelle prossime ore sono previste temperature anomale e da record con picchi fino ai 39°C con tanto di allerta meteo caldo con il bollino rosso in diverse città.
Attenzione: il bollino rosso, che indica il livello più alto di allerta meteo caldo, viene associato alla presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Nella giornata del 9 luglio 2026 solo 1 città d'Italia è contrassegnata dal bollino rosso di allerta caldo:
- Firenze
Caldo in arrivo il 9 luglio 2026: le città da bollino arancione
Lo stato di allerta meteo caldo per la giornata di giovedì 9 luglio 2026 include anche una serie di città italiane contrassegnate dal bollino arancione che, secondo il Ministero della Salute, segnala un livello intermedio di allerta meteo per il caldo.
Per chi non lo sapesse con il bollino arancione si indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta arancione di allerta caldo il 9 luglio 2026 scatta nelle seguenti città:
- Perugia
- Pescara
- Torino
Meteo, dove scatta il bollino giallo di allerta caldo il 9 luglio 2026
Infine, sempre per giovedì 9 luglio 2026, il Ministero della Salute ha emesso anche un bollettino di allerta meteo caldo in diverse città italiane contrassegnate dal bollino giallo.
In presenza di bollino giallo di allerta meteo caldo si possono registrare condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore. Ecco la lista delle città italiane contrassegnate dal bollino giallo il giorno 9 luglio 2026:
- Ancona
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Campobasso
- Civitavecchia
- Frosinone
- Genova
- Latina
- Messina
- Milano
- Reggio Calabria
- Rieti
- Roma
- Trieste
- Venezia
- Verona
- Viterbo