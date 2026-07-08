Allerta meteo gialla per maltempo il 9 luglio 2026 in Italia: le regioni a rischio
Nuova allerta meteo gialla nella giornata di domani, giovedì 9 luglio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le zone a rischio maltempo e criticità.
Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 9 luglio 2026
Nonostante la rimonta dell'alta pressione e l'avvio della terza ondata di calore della stagione 2026, la Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 9 luglio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla.
Con l'aumento delle temperature e il ritorno dell'afa e del caldo intenso non mancano i temporali di calore che, in alcune regioni, possono trasformarsi in fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla.
Nelle prossime ore, infatti, sono previsti rovesci e temporali intensi in diverse regioni interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Ecco tutte le zone a rischio il 9 luglio 2026:
- Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
- Basilicata;
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
- Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti;
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.
Allerta meteo gialla il 9 luglio 2026 in Italia: ecco dove
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 9 luglio 2026, anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti negativi che eventi come il superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua, quindi le alluvioni e le esondazioni, possono causare sul territorio, compromettendo persone, abitazioni, infrastrutture e attività economiche.
Nel dettaglio l'allerta gialla di ordinaria criticità scatta il 9 luglio 2026 solo in Calabria nelle zone:
Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
Infine è da non sottovalutare anche l'allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico giovedì 9 luglio 2026 nelle regioni e zone:
- Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.