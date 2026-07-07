FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta caldo l'8 luglio 2026 in Italia: le città da bolli...

Meteo, allerta caldo l'8 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo

Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino sulle ondate di calore per l'8 luglio 2026 in Italia: le città a rischio.
Clima7 Luglio 2026 - ore 17:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima7 Luglio 2026 - ore 17:21 - Redatto da Redazione Meteo.it

Al via la terza ondata di calore del 2026 sull'Italia con un nuovo bollettino di allerta meteo per ondate di calore emesso dal Ministero della Salute per mercoledì 8 luglio 2026 in diverse città italiane.

Allerta caldo torrido 8 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione

La rimonta dell'alta pressione lungo tutto il Mediterraneo comincia a farsi sentire anche sulla nostra penisola con il ritorno di un clima caldo e soleggiato. In aumento anche le temperature che, nei prossimi giorni, sfioreranno fino ai 40°C. L'Italia si prepara così a vivere la terza intensa ondata di calore della stagione con un nuovo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per l'8 luglio 2026. Nelle prossime ore, infatti, il caldo tornerà protagonista con una impennata generale delle temperature, afa e il fenomeno delle notti tropicali.

Caldo in intensificazione da Nord a Sud con 10 città contrassegnate dal bollino arancione nella giornata di mercoledì 8 luglio 2026 in Italia. Ricordiamo che il bollino arancione - corrispondente al livello intermedio di allerta meteo caldo - segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco la lista delle città da bollino arancione il giorno 8 luglio 2026 in Italia :

  • Ancona
  • Bologna
  • Brescia
  • Firenze
  • Milano
  • Perugia
  • Pescara
  • Torino
  • Venezia
  • Verona

Meteo, torna il caldo da Milano a Torino: le città da bollino giallo l'8 luglio 2026

Il Ministero della Salute ha comunicato anche un bollettino di allerta meteo caldo con la lista delle città interessate dal bollino giallo corrispondente al livello più basso di allerta caldo. Attenzione: si tratta ugualmente di un'allerta che necessità controllo costante visto che segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore.

A seguire le 10 città d'Italia contrassegnate dal bollino giallo di allerta caldo il giorno 8 luglio 2026

  • Bari
  • Bolzano
  • Campobasso
  • Civitavecchia
  • Frosinone
  • Latina
  • Messina
  • Reggio Calabria
  • Roma
  • Trieste

Come comportarsi in caso di ondate di calore? 

Prosegue l'estate 2026 e non mancano le allerte meteo per ondate di calore comunicate dal Ministero della Salute quando sono previste temperature anomale. Durante una ondata di calore è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto.

Il Ministero della Salute invita anche a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. Tra i soggetti più a rischio durante un'ondata di caldo ci sono: i cardiopatici, gli anziani e i bambini.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla per maltempo l'8 luglio 2026 in Italia: ecco dove
    Clima7 Luglio 2026

    Meteo, allerta gialla per maltempo l'8 luglio 2026 in Italia: ecco dove

    Nuova allerta meteo gialla per maltempo e criticità il giorno 8 luglio 2026: tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, arriva la terza ondata di caldo: da mercoledì fino a 39 gradi in Italia. Le previsioni
    Clima7 Luglio 2026

    Meteo, arriva la terza ondata di caldo: da mercoledì fino a 39 gradi in Italia. Le previsioni

    Una nuova intensa ondata di calore è in arrivo sull'Italia con temperature roventi e picchi fino ai 40°: tornano anche le notti tropicali.
  • Meteo, nuova ondata di caldo sull’Europa: quando aumentano le temperature anche in Italia
    Clima7 Luglio 2026

    Meteo, nuova ondata di caldo sull’Europa: quando aumentano le temperature anche in Italia

    Nuova ondata di caldo sull’Europa e temperature in aumento anche in Italia: ecco quando torna l’afa e le previsioni per i prossimi giorni.
  • Meteo, allerta per ondata di calore il 7 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio
    Clima6 Luglio 2026

    Meteo, allerta per ondata di calore il 7 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio

    Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore per il 7 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 10 luglio temperature verso picchi di 40 gradi: la tendenza
Tendenza7 Luglio 2026
Meteo, dal 10 luglio temperature verso picchi di 40 gradi: la tendenza
Caldo e afa in ulteriore aumento tra il weekend e la prima parte della prossima settimana: sulle Isole i valori più elevati. Temporali di calore sui rilievi. La tendenza meteo
Meteo, torna l'Anticiclone nord-africano: ondata di calore in vista
Tendenza6 Luglio 2026
Meteo, torna l'Anticiclone nord-africano: ondata di calore in vista
Caldo in intensificazione sull'Italia: picchi di 37-39 gradi e umidità in aumento. Qualche temporale di calore. La tendenza meteo dal 9 luglio
Meteo: prossima settimana caldo e afa in aumento! Picchi di 37-38°C: ecco dove
Tendenza5 Luglio 2026
Meteo: prossima settimana caldo e afa in aumento! Picchi di 37-38°C: ecco dove
La tendenza meteo per la prossima settimana delinea un'altra ondata di calore, ma non estrema e soffocante come la precedente. Caldo al Centonord
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 07 Luglio ore 18:05

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154