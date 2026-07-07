Meteo, allerta caldo l'8 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo
Al via la terza ondata di calore del 2026 sull'Italia con un nuovo bollettino di allerta meteo per ondate di calore emesso dal Ministero della Salute per mercoledì 8 luglio 2026 in diverse città italiane.
Allerta caldo torrido 8 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione
La rimonta dell'alta pressione lungo tutto il Mediterraneo comincia a farsi sentire anche sulla nostra penisola con il ritorno di un clima caldo e soleggiato. In aumento anche le temperature che, nei prossimi giorni, sfioreranno fino ai 40°C. L'Italia si prepara così a vivere la terza intensa ondata di calore della stagione con un nuovo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per l'8 luglio 2026. Nelle prossime ore, infatti, il caldo tornerà protagonista con una impennata generale delle temperature, afa e il fenomeno delle notti tropicali.
Caldo in intensificazione da Nord a Sud con 10 città contrassegnate dal bollino arancione nella giornata di mercoledì 8 luglio 2026 in Italia. Ricordiamo che il bollino arancione - corrispondente al livello intermedio di allerta meteo caldo - segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco la lista delle città da bollino arancione il giorno 8 luglio 2026 in Italia :
- Ancona
- Bologna
- Brescia
- Firenze
- Milano
- Perugia
- Pescara
- Torino
- Venezia
- Verona
Meteo, torna il caldo da Milano a Torino: le città da bollino giallo l'8 luglio 2026
Il Ministero della Salute ha comunicato anche un bollettino di allerta meteo caldo con la lista delle città interessate dal bollino giallo corrispondente al livello più basso di allerta caldo. Attenzione: si tratta ugualmente di un'allerta che necessità controllo costante visto che segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore.
A seguire le 10 città d'Italia contrassegnate dal bollino giallo di allerta caldo il giorno 8 luglio 2026:
- Bari
- Bolzano
- Campobasso
- Civitavecchia
- Frosinone
- Latina
- Messina
- Reggio Calabria
- Roma
- Trieste
Come comportarsi in caso di ondate di calore?
Prosegue l'estate 2026 e non mancano le allerte meteo per ondate di calore comunicate dal Ministero della Salute quando sono previste temperature anomale. Durante una ondata di calore è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto.
Il Ministero della Salute invita anche a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. Tra i soggetti più a rischio durante un'ondata di caldo ci sono: i cardiopatici, gli anziani e i bambini.