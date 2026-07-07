FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nuova ondata di caldo sull’Europa: quando aumentano le tem...

Meteo, nuova ondata di caldo sull’Europa: quando aumentano le temperature anche in Italia

L’alta pressione subtropicale torna a rafforzarsi sul Mediterraneo e porta una nuova fase di caldo intenso. Le temperature saliranno progressivamente anche in Italia, con valori oltre i 35 gradi e picchi locali vicini ai 38-39°C.
Clima7 Luglio 2026 - ore 11:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima7 Luglio 2026 - ore 11:59 - Redatto da Redazione Meteo.it

Una nuova ondata di caldo sta interessando parte dell’Europa occidentale e coinvolgerà anche l’Italia nei prossimi giorni. Dopo una fase caratterizzata da condizioni più variabili e da qualche temporale pomeridiano, l’alta pressione subtropicale torna infatti a rafforzarsi sul Mediterraneo, favorendo giornate più stabili, soleggiate e decisamente afose.

Il rialzo termico è già iniziato, ma sarà tra mercoledì 8 luglio e la seconda parte della settimana che il caldo tenderà a diventare più diffuso, con temperature spesso superiori alle medie del periodo.

Caldo in aumento sull’Italia: quando saliranno le temperature

Nella prima parte della settimana le temperature più elevate interesseranno soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna, con valori già oltre i 34-35 gradi in molte zone interne e di pianura.

Da mercoledì 8 luglio la calura tenderà ad allargarsi anche al resto del Paese. Il caldo sarà più evidente nelle aree lontane dalle coste, dove l’effetto mitigatore delle brezze marine sarà meno presente, mentre lungo i litorali i valori potranno risultare più contenuti ma accompagnati da maggiore umidità.

Tra giovedì e venerdì, in presenza di cieli sereni e ventilazione debole, non si escludono punte locali tra 36 e 38 gradi, con valori ancora più elevati nelle zone interne della Pianura Padana, del Centro e delle Isole maggiori.

Afa e notti tropicali: il disagio aumenterà nelle città

Non sarà soltanto il termometro a rendere pesante questa nuova fase estiva. In molte città, soprattutto nelle grandi aree urbane, il caldo potrà essere accompagnato da afa e umidità elevata.

Le temperature minime notturne potrebbero restare alte, con valori spesso superiori ai 22-24 gradi: una situazione che rende più difficile il riposo e aumenta il disagio, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.

Le ore più calde saranno quelle comprese tra tarda mattinata e pomeriggio, ma anche la sera potrebbe restare molto calda nelle zone densamente urbanizzate.

Non solo sole: possibili temporali sui rilievi

L’anticiclone non garantirà condizioni perfettamente stabili ovunque. Nel corso delle ore pomeridiane potrebbero svilupparsi locali rovesci o temporali sui rilievi alpini e appenninici, con sconfinamenti isolati verso le pianure vicine.

Si tratterà di fenomeni localizzati, ma che potrebbero risultare intensi per via del forte contrasto tra il caldo presente nei bassi strati e l’aria più fresca in quota. Per questo sarà utile seguire gli aggiornamenti locali, soprattutto nelle zone montuose e interne.

Nuova ondata di caldo anche in Europa

La nuova fase calda non riguarderà soltanto l’Italia. L’anticiclone sta interessando anche diversi Paesi dell’Europa occidentale, con temperature molto elevate soprattutto in Francia e nella Penisola Iberica.

In Italia il caldo dovrebbe raggiungere il suo apice tra la metà e la seconda parte della settimana, prima di eventuali cambiamenti da valutare con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Come proteggersi dal caldo

Durante i giorni più caldi è consigliabile evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere acqua con regolarità e preferire ambienti freschi e ventilati. Particolare attenzione va riservata a chi è più vulnerabile, ai bambini piccoli, agli anziani e anche agli animali domestici.

Per chi deve lavorare o svolgere attività all’aperto, sarà importante programmare le attività più impegnative nelle ore meno calde, utilizzando abbigliamento leggero e proteggendosi dal sole.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, arriva la terza ondata di caldo: da mercoledì fino a 39 gradi in Italia. Le previsioni
    Clima7 Luglio 2026

    Meteo, arriva la terza ondata di caldo: da mercoledì fino a 39 gradi in Italia. Le previsioni

    Una nuova intensa ondata di calore è in arrivo sull'Italia con temperature roventi e picchi fino ai 40°: tornano anche le notti tropicali.
  • Meteo, allerta caldo l'8 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo
    Clima7 Luglio 2026

    Meteo, allerta caldo l'8 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo

    Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino sulle ondate di calore per l'8 luglio 2026 in Italia: le città a rischio.
  • Meteo, allerta gialla per maltempo l'8 luglio 2026 in Italia: ecco dove
    Clima7 Luglio 2026

    Meteo, allerta gialla per maltempo l'8 luglio 2026 in Italia: ecco dove

    Nuova allerta meteo gialla per maltempo e criticità il giorno 8 luglio 2026: tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, allerta per ondata di calore il 7 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio
    Clima6 Luglio 2026

    Meteo, allerta per ondata di calore il 7 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio

    Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore per il 7 luglio 2026 in Italia: le città da bollino arancione e giallo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 10 luglio temperature verso picchi di 40 gradi: la tendenza
Tendenza7 Luglio 2026
Meteo, dal 10 luglio temperature verso picchi di 40 gradi: la tendenza
Caldo e afa in ulteriore aumento tra il weekend e la prima parte della prossima settimana: sulle Isole i valori più elevati. Temporali di calore sui rilievi. La tendenza meteo
Meteo, torna l'Anticiclone nord-africano: ondata di calore in vista
Tendenza6 Luglio 2026
Meteo, torna l'Anticiclone nord-africano: ondata di calore in vista
Caldo in intensificazione sull'Italia: picchi di 37-39 gradi e umidità in aumento. Qualche temporale di calore. La tendenza meteo dal 9 luglio
Meteo: prossima settimana caldo e afa in aumento! Picchi di 37-38°C: ecco dove
Tendenza5 Luglio 2026
Meteo: prossima settimana caldo e afa in aumento! Picchi di 37-38°C: ecco dove
La tendenza meteo per la prossima settimana delinea un'altra ondata di calore, ma non estrema e soffocante come la precedente. Caldo al Centonord
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 07 Luglio ore 18:08

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154