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Meteo, allerta gialla il 7 luglio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio

Scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il 7 luglio 2026: ecco tutte le regioni e zone coinvolte nel bollettino meteo.
Clima6 Luglio 2026 - ore 16:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima6 Luglio 2026 - ore 16:55 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 7 luglio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 7 luglio 2026

Torna il maltempo in Italia nella giornata di martedì 7 luglio 2026. Dopo un inizio di luglio segnato dal transito della prima perturbazione del mese, anche questa settimana la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti in alcune zone fenomeni temporaleschi intensi e violenti da richiedere lo stato d'allerta meteo.

Sono 5 le regioni coinvolte nell'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per piogge e temporali comunicata dalla Protezione Civile nella giornata di martedì 7 luglio 2026. Ecco quali sono:

  • Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.

Meteo, allerta gialla per criticità il 7 luglio 2026: ecco dove

Non solo, sempre per martedì 7 luglio 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità di allagamenti e alluvioni a causa del superamento dei livelli di guardia nei corsi d'acqua principali come fiumi o dell'incapacità del reticolo idrico e fognario di smaltire l'acqua caduta. Lo stato di allerta è stato diramato per il 7 luglio 2026 solo in Calabria nelle seguenti zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa per martedì 7 luglio 2026 in:

  • Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
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Ultimo aggiornamento Martedì 07 Luglio ore 02:45

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