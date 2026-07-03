Meteo weekend: torna l’anticiclone, temperature in aumento ma attenzione ai temporali. Le previsioni

La perturbazione n.1 di luglio 2026, dopo aver colpito le regioni del Nord Italia, scivola verso il Sud portando piogge e temporali diffusi, anche sulle Isole. Si prevede così un weekend all'insegna del bel tempo in gran parte del Paese, ma non si escludono comunque fenomeni temporaleschi in diverse regioni.

Meteo, le previsioni del primo weekend di luglio 2026

Clima instabile e variabile in Italia per il transito della perturbazione n.1 di luglio che, dopo aver interessato le regioni settentrionali, si fa sentire al Sud e Isole con piogge e temporali. Nelle prossime ore si delinea un miglioramento generale lungo tutto lo stivale per la rimonta dell'anticiclone che garantirà un weekend soleggiato e con temperature in crescita anche se i valori saranno lontani da quelli record delle ultime settimane.

Il caldo sarà più sopportabile, complice la presenza di tassi di umidità più contenuti e una buona ventilazione. Il weekend del 4-5 luglio 2026 è nel segno del bel tempo con il ritorno l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre che garantirà per diversi giorni un clima caldo e soleggiato con le temperature nella norma e solo in alcune regioni leggermente al di sopra della media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 3 luglio 2026: bel tempo soleggiato sulle regioni del Centro-Nord con nuvole sparse sulle aree montuose e sulle regioni centrali adriatiche. Non si escludono brevi ed isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Lazio centro-meridionale e fra alto Veneto e Friuli.

Clima instabile al Sud con il rischio di rovesci e temporali diffusi Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale. Le temperature massime calano tra Sud e Sicilia, in aumento al Nord-Est, regioni del Centro e Sardegna con valori e compresi tra i 28-33°C.



Sabato 4 luglio 2026 nelle prime ore del mattino isolati temporali sulla Val Padana centrale e nella zona dello Stretto di Messina, mentre clima stabile e soleggiato nel resto del Paese. Dal pomeriggio non si escludono rovesci su Prealpi lombarde, Alpi occidentali piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi fra bassa Calabria e Sicilia sud-orientale. In serata migliora la situazione ovunque. Dal punto di vista termico temperature in crescita su Sicilia e Sardegna, mentre in lieve flessione al Nord con valori nella media.

La tendenza meteo per domenica 5 luglio e l'inizio della prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per il primo weekend di luglio 2026 e l'inizio della prossima settimana delineano la rimonta dell'alta pressione con un graduale rialzo delle temperature anche se i valori non si avvicineranno a quelli estremi della seconda ondata di calore dell'estate. Non si esclude una anomalia termica che dovrebbe far segnare un +4/6°C rispetto alla norma nella giornata di martedì 7 luglio sulle regioni del Nord-Ovest.

Domenica 5 luglio 2026 è prevista una giornata calda e soleggiata senza rischio di piogge, ma non si esclude qualche annuvolamento solo nelle Alpi orientali, in quelle Marittime e a ridosso dell’Appennino settentrionale. In crescita le temperature sulle regioni del Centro-Nord con le massime comprese tra 27 e punte di 32-34 gradi. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con temperature stabili.

Da mercoledì 8 luglio 2026, invece, si conferma un’evoluzione incerta con la possibilità che i sistemi nuvolosi in discesa ad est dell’anticiclone, dalle alte latitudini verso i Balcani, possano coinvolgere anche l’Italia. Tra le regioni maggiormente a rischio ci sono quelle del Nord-Est, il settore adriatico e le zone interne della penisola dove non è da escludersi un temporaneo calo delle temperature. Come sempre per conferme e dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.