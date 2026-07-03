FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo weekend: torna l’anticiclone, temperature in aumento ma att...

Meteo weekend: torna l’anticiclone, temperature in aumento ma attenzione ai temporali. Le previsioni

Un weekend all'insegna del bel tempo in Italia, ma non mancheranno le piogge sulle regioni del Sud e sulle Isole. Le previsioni meteo.
Clima3 Luglio 2026 - ore 18:56 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima3 Luglio 2026 - ore 18:56 - Redatto da Redazione Meteo.it

La perturbazione n.1 di luglio 2026, dopo aver colpito le regioni del Nord Italia, scivola verso il Sud portando piogge e temporali diffusi, anche sulle Isole. Si prevede così un weekend all'insegna del bel tempo in gran parte del Paese, ma non si escludono comunque fenomeni temporaleschi in diverse regioni.

Meteo, le previsioni del primo weekend di luglio 2026

Clima instabile e variabile in Italia per il transito della perturbazione n.1 di luglio che, dopo aver interessato le regioni settentrionali, si fa sentire al Sud e Isole con piogge e temporali. Nelle prossime ore si delinea un miglioramento generale lungo tutto lo stivale per la rimonta dell'anticiclone che garantirà un weekend soleggiato e con temperature in crescita anche se i valori saranno lontani da quelli record delle ultime settimane.

Il caldo sarà più sopportabile, complice la presenza di tassi di umidità più contenuti e una buona ventilazione. Il weekend del 4-5 luglio 2026 è nel segno del bel tempo con il ritorno l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre che garantirà per diversi giorni un clima caldo e soleggiato con le temperature nella norma e solo in alcune regioni leggermente al di sopra della media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 3 luglio 2026: bel tempo soleggiato sulle regioni del Centro-Nord con nuvole sparse sulle aree montuose e sulle regioni centrali adriatiche. Non si escludono brevi ed isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Lazio centro-meridionale e fra alto Veneto e Friuli.

Clima instabile al Sud con il rischio di rovesci e temporali diffusi Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale. Le temperature massime calano tra Sud e Sicilia, in aumento al Nord-Est, regioni del Centro e Sardegna con valori e compresi tra i 28-33°C.

Sabato 4 luglio 2026 nelle prime ore del mattino isolati temporali sulla Val Padana centrale e nella zona dello Stretto di Messina, mentre clima stabile e soleggiato nel resto del Paese. Dal pomeriggio non si escludono rovesci su Prealpi lombarde, Alpi occidentali piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi fra bassa Calabria e Sicilia sud-orientale. In serata migliora la situazione ovunque. Dal punto di vista termico temperature in crescita su Sicilia e Sardegna, mentre in lieve flessione al Nord con valori nella media.

La tendenza meteo per domenica 5 luglio e l'inizio della prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per il primo weekend di luglio 2026 e l'inizio della prossima settimana delineano la rimonta dell'alta pressione con un graduale rialzo delle temperature anche se i valori non si avvicineranno a quelli estremi della seconda ondata di calore dell'estate. Non si esclude una anomalia termica che dovrebbe far segnare un +4/6°C rispetto alla norma nella giornata di martedì 7 luglio sulle regioni del Nord-Ovest.

Domenica 5 luglio 2026 è prevista una giornata calda e soleggiata senza rischio di piogge, ma non si esclude qualche annuvolamento solo nelle Alpi orientali, in quelle Marittime e a ridosso dell’Appennino settentrionale. In crescita le temperature sulle regioni del Centro-Nord con le massime comprese tra 27 e punte di 32-34 gradi. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con temperature stabili.

Da mercoledì 8 luglio 2026, invece, si conferma un’evoluzione incerta con la possibilità che i sistemi nuvolosi in discesa ad est dell’anticiclone, dalle alte latitudini verso i Balcani, possano coinvolgere anche l’Italia. Tra le regioni maggiormente a rischio ci sono quelle del Nord-Est, il settore adriatico e le zone interne della penisola dove non è da escludersi un temporaneo calo delle temperature. Come sempre per conferme e dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Allerta caldo il 4 luglio 2026 in Italia: tutte le città a rischio per il Ministero della Salute
    Clima3 Luglio 2026

    Allerta caldo il 4 luglio 2026 in Italia: tutte le città a rischio per il Ministero della Salute

    Scatta l'allerta meteo caldo nella giornata di sabato 4 luglio 2026 in diverse città d'Italia.
  • Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 3 luglio 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima3 Luglio 2026

    Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 3 luglio 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta una nuova allerta meteo gialla il 3 luglio 2026 in Italia: ecco tutte le regioni e zone interessate.
  • Meteo, allerta caldo il 3 luglio 2026 in Italia: le città da bollino giallo per il Ministero della Salute
    Clima2 Luglio 2026

    Meteo, allerta caldo il 3 luglio 2026 in Italia: le città da bollino giallo per il Ministero della Salute

    Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino sulle ondate di calore: scatta il bollino giallo in 11 città italiane per il 3 luglio 2026.
  • Meteo, Italia nella morsa del maltempo: perturbazione con forti temporali e grandine. Le previsioni
    Clima2 Luglio 2026

    Meteo, Italia nella morsa del maltempo: perturbazione con forti temporali e grandine. Le previsioni

    Una violenta ondata di maltempo è arrivata sull'Italia con temporali e rischio grandinate in diverse regioni d'Italia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: avvio di settimana caldo con valori oltre 35 gradi. Ecco dove
Tendenza3 Luglio 2026
Meteo: avvio di settimana caldo con valori oltre 35 gradi. Ecco dove
La tendenza meteo per l'inizio della settimana indica un nuovo rialzo delle temperature con valori anche superiori ai 35 gradi. Poi nuovo calo?
Meteo, dal 5 luglio alta pressione in rinforzo: caldo ma senza picchi estremi
Tendenza2 Luglio 2026
Meteo, dal 5 luglio alta pressione in rinforzo: caldo ma senza picchi estremi
Si rafforza l'Anticiclone delle Azzorre: tempo soleggiato e caldo ma senza picchi estremi. Pochi temporali di calore sui rilievi. La tendenza meteo dal 5 luglio
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Tendenza1 Luglio 2026
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Fino a domenica le temperature resteranno più sopportabili quasi ovunque. Probabile un nuovo rialzo delle temperature durante i primi giorni della prossima settimana
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Luglio ore 20:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154