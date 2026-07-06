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Meteo, torna il grande caldo: temperature fino a 39°C nei prossimi giorni. Le previsioni

Nuova ondata di caldo africano in Italia con temperature che sfiorano i 39°C da Nord a Sud. Le previsioni meteo.
Clima6 Luglio 2026 - ore 11:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima6 Luglio 2026 - ore 11:40 - Redatto da Redazione Meteo.it

L'alta pressione torna protagonista con una graduale intensificazione del caldo che in settimana vedrà le temperature schizzare nuovamente intorno ai 40°C. In arrivo una nuova ondata di calore destinata a durare per diversi giorni.

Meteo, caldo in arrivo in Italia: temperature in aumento

La nuova settimana di luglio prende il via nel segno dell'alta pressione con una massa d'aria calda destinata a farsi sentire non solo nel nostro Paese, ma anche in Spagna e Francia. Nella seconda parte previsto anche un aumento delle temperature con una intensificazione del caldo e dell'afa con valori che sfioreranno i 40°C.

L’Anticiclone delle Azzorre lascia spazio a quello Nordafricano con l'avvio di una nuova intensa ondata di calore destinata a durare forse anche per tutta la prossima settimana. Previsti picchi di temperatura fino ai 39°C con un clima stabile, soleggiato e il consueto rischio di temporali di calore nelle ore pomeridiane.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 6 luglio 2026: bel tempo soleggiato in gran parte del Paese con qualche nuvolosità residua solo al Nord e lungo l'Adriatico. Nel pomeriggio non si escludono temporali su Dolomiti, alto Veneto, Friuli e zone montuose e interne del Centro-Sud, in estensione in serata sulle coste dell’alto Adriatico e la bassa pianura Padana. Stabili le temperature massime con valori compresi tra i 29-34°C e picchi tra i 35-36°C.

Anche martedì 7 luglio 2026 bella giornata di sole con qualche velatura sulle regioni del Nord e il rischio di temporali isolati nelle zone di montagna, nell’interno del Lazio, sui rilievi abruzzesi, l’Appennino meridionale, le zone interne della Puglia e della Sardegna. Stabili le temperature, in alcune regioni anche in aumento con valori pomeridiani tra i 30-36°C.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo delinea una settimana all'insegna di una nuova ondata di calore con temperature molto elevate e anomalie termiche di anche +6/8°C al di sopra della norma. Torna il caldo africano da Nord a Sud con giornate climaticamente stabili e soleggiate con afa e il fenomeno delle notti tropicali.

In questo scenario climaticamente estivo non si escludono temporali di calore sull’Appennino meridionale. In crescita le temperature lungo tutto lo stivale con valori che potrebbero sfiorare i 39-40°C.

Solo nella giornata di giovedì 9 luglio 2026 potrebbe delinearsi un lieve calo delle temperature di 1-2°C rispetto ai valori, ma il caldo sarà l'indiscusso protagonista della settimana. Secondo le attuali proiezioni anche il weekend dell'11-12 luglio 2026 è nel segno dell'alta pressione con temperature bollenti e afa. Come sempre si tratta di proiezioni che necessitano di conferme; per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Luglio ore 16:07

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