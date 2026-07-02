Meteo, allerta caldo il 3 luglio 2026 in Italia: le città da bollino giallo per il Ministero della Salute

Nonostante la forte ondata di maltempo che sta interessando nelle ultime ore gran parte dell'Italia, il caldo continua a farsi sentire anche nella giornata di venerdì 3 luglio 2026. Scopriamo le città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo per il Ministero della Salute.

Meteo, bollino giallo per il caldo il 3 luglio 2026 in Italia: ecco dove

La prima perturbazione del mese di luglio 2026 ha messo fine alla seconda intensa ondata di calore della stagione, ma il caldo intenso non molla la presa in diverse città italiane. Il Ministero della Salute, infatti, ha emesso per venerdì 3 luglio 2026 un nuovo bollettino sulle ondate di calore con bollino giallo che indica il livello minimo di allerta meteo caldo. Ricordiamo che in caso di bollino giallo di allerta meteo caldo si segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore.

Nella giornata di venerdì 3 luglio 2026 il bollino giallo - livello primo di allerta meteo caldo - è stato comunicato in 11 città d'Italia. Ecco quali:

Ancona

Catania

Genova

Latina

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Roma

L'estate 2026 è iniziata da poche settimane e il caldo africano è tornato a farsi sentire in diverse città italiane. Proseguono i bollettini sulle ondate di calore emessi dal Ministero della Salute per la presenza di temperature anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.