Meteo, allerta caldo il 15 agosto 2026 in Italia: la lista delle città a rischio il giorno di Ferragosto
Ferragosto 2026 nel segno del caldo africano in gran parte d'Italia. La quarta intensa ondata di calore della stagione 2026 comincia ad attenuarsi, ma nella giornata di sabato 15 agosto 2026 il Ministero della Salute ha emesso una nuova allerta meteo caldo con diverse città da bollino rosso e giallo.
Allerta meteo per caldo estremo il 15 agosto 2026 in Italia: le città da bollino rosso
Il caldo intenso ed afoso delle ultime settimane inizia finalmente ad attenuarsi in Italia. La conferma arriva dal bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute per la giornata di Ferragosto 2026, sabato 15 agosto, che vede solo 2 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo. Ricordiamo: il bollino rosso indica il livello massimo di allerta che segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.
Ecco le due città contrassegnate dal bollino rosso sabato 15 agosto 2026 in Italia:
- Bari
- Bolzano
Meteo, allerta caldo oggi 15 agosto 2026: le città da bollino giallo
Nel giorno di Ferragosto 2026 aumentano le città da bollino giallo. La quarta intensa ondata di calore dell'estate 2026 comincia ad attenuarsi per il transito di una doppia perturbazione che riporta piogge e temporali dopo settimane segnate dal caldo intenso ed afoso. Nella giornata di sabato 15 agosto 2026 sono 21 le città italiane contrassegnate dal bollino giallo che indica una condizione climatica di pre-allerta.
Attenzione: il bollino giallo è una stato di pre-allerta che segnala condizioni meteorologiche che possono precedere un aumento del rischio per la salute, in particolare per i soggetti fragili, nelle 24-48 ore successive. Ecco la lista delle 21 città italiane con bollino giallo il 15 agosto 2026:
- Ancona
- Bologna
- Brescia
- Cagliari
- Campobasso
- Catania
- Civitavecchia
- Firenze
- Frosinone
- Genova
- Latina
- Messina
- Milano
- Palermo
- Perugia
- Reggio Calabria
- Rieti
- Roma
- Torino
- Verona
- Viterbo