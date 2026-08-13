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Meteo, allerta caldo il 14 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore

Avviso di ondate di calore per il 14 agosto 2026 in Italia: la lista delle città da bollino rosso ed arancione.
Clima13 Agosto 2026 - ore 20:39 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima13 Agosto 2026 - ore 20:39 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Caldo ed afa nel weekend di Ferragosto 2026 in Italia. Nella giornata di venerdì 14 agosto 2026 scatta una nuova allerta meteo caldo in diverse città italiane come comunicato dal Ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore.

Meteo, caldo record il 14 agosto 2026 in Italia: le città da bollino rosso

La quarta ondata di calore della stagione 2026 inizia ad indebolirsi in Italia. Dopo quasi tre settimane di caldo intenso, afa e temperature roventi, da venerdì 14 agosto 2026 diminuiscono le città da bollino rosso in Italia. Sono solo 7 le città italiane contrassegnate dal bollino di massima allerta meteo caldo nella giornata di venerdì 14 agosto a conferma che la quarta ondata di calore sta finalmente iniziando a "spegnersi".

Ricordiamo che il bollino rosso del Ministero della Salute indica il livello massimo di allerta meteo caldo con per la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. 

Scopriamo la lista delle città da bollino rosso il 14 agosto 2026 in Italia:

  • Bari
  • Bolzano
  • Cagliari
  • Genova
  • Messina
  • Palermo
  • Reggio Calabria

Meteo, allerta caldo oggi 14 agosto 2026: le città da bollino giallo

Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore per venerdì 14 agosto 2026 in gran parte d'Italia. La quarta ondata di calore inizia a perdere intensità e la conferma arriva dalla lista delle città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo che segnala una condizione climatica di pre-allerta. Il bollino giallo è una stato di pre-allerta che segnala condizioni meteorologiche che possono precedere un aumento del rischio per la salute, in particolare per i soggetti fragili, nelle 24-48 ore successive.

Ecco le 20 città italiane contrassegnate da bollino giallo di allerta meteo caldo il 14 agosto 2026:

  • Ancona
  • Bologna
  • Brescia
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Come comportarsi in caso di ondate di calore?

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato anche di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante bere tanta acqua per idratarsi e far arieggiare le stanze.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 14 Agosto ore 01:12

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