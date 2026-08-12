Caldo record in Italia, dal 18 agosto possibile una svolta?

Caldo record in Italia. Il weekend di ferragosto trascorrerà all'insegna del caldo afoso e intenso con instabilità nelle aree montuose e interne. Dal 18 agosto, però, è possibile una svolta grazie all'arrivo di correnti atlantiche a partire dal Nord. Cosa ci attende? Ecco le ultime tendenze.

Caldo record in Italia: arriveranno precipitazioni intense oltre ad aria più fresca?

Caldo record in Italia. Secondo le ultime previsioni meteo il copione resterà lo stesso, con sole, caldo intenso e temporali di calore per tutto il weekend di ferragosto. Continuerà a dominare il promontorio anticiclonico nord africano col proprio carico di aria calda, solo parzialmente scalfito in queste ore da una blanda circolazione ciclonica in quota che determinerà solo un incremento della già molto attiva instabilità pomeridiana nelle aree montuose e interne del Paese.

Insomma, questa ondata di calore insisterà su tutta l’Italia fino a domenica 16, con picchi massimi intorno ai 37-39 gradi. Per i giorni seguenti, anche gli ultimi aggiornamenti suggeriscono un’attenuazione del caldo a partire dalle regioni settentrionali, grazie al faticoso ripristino delle correnti atlantiche che, all’inizio della prossima settimana, cominceranno a indebolire l’anticiclone in corrispondenza del Nord Italia, per poi estendersi verso le regioni meridionali probabilmente entro mercoledì. Naturalmente, il calo termico determinato dall’arrivo di aria temperata al Nord e poi anche al Centro, sarà accompagnato anche da condizioni di variabilità con precipitazioni che potranno risultare a tratti molto intense a causa dell’elevata energia in gioco e del marcato contrasto tra le diverse masse d’aria destinate a fronteggiarsi.

Dagli ultimi aggiornamenti, la prossima settimana sembra probabile un’attenuazione del caldo al Nord e, in parte, anche al Centro, mentre sulle regioni meridionali la calura dovrebbe proseguire e, forse, intensificarsi con i termometri che torneranno a toccare i 40 gradi. Pertanto, l’attuale severa ondata di calore continuerà, sia pur in una parte del Paese, fino almeno al 20-21 di agosto, confermandosi la più lunga fra le quattro che hanno interessato le nostre regioni.

Le previsioni per i prossimi giorni

Caldo e afa. Fino al weekend di Ferragosto non si osserveranno variazioni significative nelle condizioni del tempo che continuerà ad essere governato dalla struttura anticiclonica protesa dall’Africa nord-occidentale verso l’area euro-mediterranea. Pertanto si ripeterà lo schema caratterizzato da giornate soleggiate e sviluppo di temporali di calore fra pomeriggio e sera per lo più nelle zone montuose. E proseguirà senza grossi scossoni anche l’ondata di calore in tutta Italia, con temperature costantemente oltre la norma con picchi intorno ai 38 gradi nelle zone lontane dalle coste.



Che tempo farà per ferragosto? Venerdì 14 cielo in generale sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di brevi temporali di calore, più probabili sulle Alpi occidentali, nelle zone interne delle isole maggiori e della Calabria. Le temperature saranno stazionarie o in lieve flessine, ma ancora elevate, con picchi dai 35 ai 38 gradi. Sabato 15, tempo ancora per lo più soleggiato, con i consueti temporali di calore in sviluppo sulle zone montuose fra il pomeriggio e la prima parte della sera, maggiormente probabili sulle Alpi centro-occidentali e nelle zone interne di Calabria e Sicilia. Termometro pronto ad assestarsi tra i 35 e i 38 gradi.

