Meteo, avviso di allerta caldo per il 12 agosto 2026 in Italia: le città a rischio ondate di calore

Non si placa la quarta ondata di calore della stagione 2026 in Italia. Continua il caldo africano con temperature anomale e valori sopra la media tali da far scattare l'allerta meteo caldo in gran parte d'Italia. Scopriamo tutte le città a rischio ondate di calore a seconda del bollino di riferimento.

Caldo e afa in Italia: dove scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo

Un'altra giornata all'insegna del caldo intenso, afa e temperature roventi in Italia. Il Ministero della Salute ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 12 agosto 2026, un bollettino sulle ondate di calore con diverse città da bollino rosso. Una condizioni climatica a rischio, visto che in presenza di bollino rosso si indica il livello massimo di allerta meteo caldo con per la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco la lista di tutte le città da bollino rosso mercoledì 12 agosto 2026 in Italia:

Bari

Bologna

Bolzano

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Viterbo

Meteo, allerta caldo in Italia: le città da bollino arancione

Il Ministero della Salute ha diramato anche un bollino arancione di allerta meteo caldo che indica un livello intermedio per la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Nella giornata di mercoledì 12 agosto 2026 sono solo due le città da bollino arancione in Italia:

Ancona

Cagliari

Caldo record il 12 agosto 2026 in Italia: le città da bollino giallo

Mercoledì 12 agosto 2026 il Ministero della Salute ha comunicato anche un bollettino di allerta meteo gialla che corrisponde al primo livello di rischio. Quando scatta il bollino giallo si segnala una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di possibili ondate di calore. A differenza del bollino arancione e rosso, il bollino giallo è una stato di pre-allerta che segnala condizioni meteorologiche che possono precedere un aumento del rischio per la salute, in particolare per i soggetti fragili, nelle 24-48 ore successive.

Ecco le 6 città da bollino giallo in Italia il 12 agosto 2026:

Brescia

Milano

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Siamo nel pieno dell'estate 2026 e il caldo africano continua a dominare la scena in Italia. Proseguono le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute per il rischio di ondate di calore caratterizzate da temperature roventi e anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e di non praticare attività sportiva all'esterno. A prestare massima attenzione durante le ondate di calore alcuni soggetti a rischio come cardiopatici, anziani e bambini.