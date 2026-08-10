Meteo, avviso di allerta caldo l'11 agosto 2026 in Italia: la lista della città a rischio per il Ministero della Salute

Caldo ed afa senza tregua in Italia anche nella giornata di martedì 11 agosto 2026. La conferma arriva dal nuovo bollettino sulle ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute con la lista delle città a rischio allerta caldo.

Afa e caldo da record l'11 agosto 2026: le città da bollino rosso

19 città da bollino rosso nella giornata di martedì 11 agosto 2026 in Italia. Prosegue senza sosta la quarta intensa ondata di calore dell'estate 2026 con un'altra giornata dominata dall'anticiclone nord-africano. Caldo intenso, afa e temperature roventi in gran parte del Paese fanno scattare un nuovo stato di allerta meteo caldo di bollino rosso che indica la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Scopriamo tutte le città da bollino rosso di allerta meteo caldo per la giornata di martedì 11 agosto 2026 in Italia:

Bari

Bologna

Bolzano

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Viterbo

Allerta caldo, dove scatta il bollino arancione l'11 agosto 2026

Sempre per martedì 11 agosto 2026 scatta il bollino arancione di allerta meteo caldo che indica un livello intermedio. In presenza di bollino arancione, il Ministero della Salute segnala presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Ecco le città da bollino arancione l'11 agosto 2026 in Italia:

Ancona

Brescia

Milano

Trieste

Venezia

Verona

Caldo anomalo l'11 agosto 2026 in Italia: dove scatta il bollino giallo

Non potevano mancare le città da bollino giallo nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute per l'11 agosto 2026. A differenze del bollino rosso ed arancione che indicano livelli di rischio d'allerta, ricordiamo che con il bollino giallo il Ministero della Salute segnala una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di possibili ondate di calore. Si tratta di una fase particolare che richiede controllo costante in caso di eventi estremi.

Nella giornata di martedì 11 agosto 2026 sono due città da bollino giallo: