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Caldo anomalo, El Niño si rafforza: temperature sopra la media fino a ottobre

Secondo le previsioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, El Niño potrebbe influenzare il clima globale tra agosto e ottobre 2026: lo scenario.
Clima10 Agosto 2026 - ore 13:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
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El Niño sta aumentando progressivamente la sua influenza sulle condizioni atmosferiche del pianeta. Secondo le più recenti valutazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), il fenomeno climatico ha iniziato a manifestarsi ufficialmente lo scorso giugno. La sua intensità è in crescita e potrebbe avere effetti sempre più evidenti sul clima globale. Gli esperti prevedono che El Niño raggiungerà una fase particolarmente significativa nei prossimi mesi.

Caldo, temperature record fino a ottobre: El Niño si rafforza

El Niño potrebbe avere ripercussioni importanti sulle condizioni climatiche globali nei prossimi mesi. Tra gli effetti più probabili si segnala un aumento delle temperature rispetto ai valori medi in numerose aree del pianeta. Il fenomeno potrebbe inoltre modificare in modo rilevante la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni. L’Europa, però, dovrebbe risentirne in maniera meno diretta rispetto ad altre regioni del mondo. A subire gli effetti più evidenti potrebbe essere soprattutto l’America Centrale e Meridionale, maggiormente esposta alle variazioni legate a El Niño. Per quanto riguarda l’attuale fase di caldo intenso in Italia e in altre zone europee, non emergerebbe invece un collegamento diretto con il fenomeno oceanico.

Secondo i meteorologi, l’attuale configurazione atmosferica dipende soprattutto dalla particolare disposizione delle correnti sull’area euro-atlantica. Il rafforzamento dell’anticiclone africano sarebbe quindi legato principalmente a dinamiche atmosferiche differenti. Questi fattori, pur potendo interagire con El Niño, non sono determinati direttamente dalla sua presenza. In sostanza, l’estate caratterizzata da temperature elevate avrebbe potuto verificarsi anche in assenza del fenomeno. El Niño, tuttavia, può contribuire ad accentuare il riscaldamento complessivo del pianeta. La sua presenza favorisce infatti un contesto climatico globale più caldo. Questo scenario può aumentare le condizioni favorevoli alla formazione di intense ondate di calore. Gli effetti del fenomeno dovranno quindi essere valutati su scala globale, distinguendoli dalle cause specifiche del caldo europeo.

Gli effetti sull'Italia

L’eventuale rafforzamento di El Niño potrebbe avere conseguenze anche sul clima italiano, nonostante il fenomeno abbia origine a grande distanza dall’Europa. I suoi effetti indiretti potrebbero infatti farsi sentire nel Mediterraneo, influenzando l’evoluzione delle temperature e delle piogge nei prossimi mesi. L’autunno potrebbe quindi presentare condizioni atmosferiche più variabili rispetto alla stagione estiva.

Dopo mesi caratterizzati da caldo intenso e da acque marine molto calde, l’arrivo di correnti più fredde potrebbe creare forti differenze di temperatura. Il contrasto tra masse d’aria calda e fredda può favorire lo sviluppo di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. In alcune situazioni potrebbero verificarsi temporali violenti e precipitazioni abbondanti in breve tempo. Non sono inoltre da escludere episodi di nubifragi, temporali persistenti e improvvisi allagamenti.

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Ultimo aggiornamento Martedì 11 Agosto ore 05:10

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