Meteo, allerta per caldo estremo il 10 agosto 2026 in Italia: tutte le città a rischio

Prosegue la quarta ondata di calore dell'estate 2026 anche nella giornata di lunedì 10 agosto 2o26 con una nuova allerta meteo caldo in Italia. Scopriamo tutte le città a rischio secondo il Ministero della Salute.

Caldo record il 10 agosto 2026 in Italia: le città da bollino rosso

Un'altra giornata da bollino rosso in Italia. Per lunedì 10 agosto 2026 il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore con tanto di bollino rosso in 18 città italiane. Si tratta del livello massimo di allerta meteo caldo che segnala la possibile presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco la lista di tutte le città contrassegnate dal bollino rosso il 10 agosto 2026:

Ancona

Bari

Bologna

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Viterbo

Caldo anomalo il 10 agosto in Italia: dove scatta il bollino arancione

Non si placa la quarta ondata di calore della stagione 2026, tra le più intense e prolungate di quest'anno. Anche nella giornata di lunedì 10 agosto 2026 scatta l'allerta meteo caldo di bollino arancione in 6 città italiane.

Il bollino arancione - indica un livello intermedio di allerta meteo caldo - segnalata con il colore arancione che segnala un livello intermedio di allerta caldo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Scopriamo le città contrassegnate dal bollino arancione il giorno 10 agosto 2026:

Bolzano

Brescia

Milano

Trieste

Venezia

Verona

Allerta caldo in Italia il 10 agosto: le città da bollino giallo

Infine non è da sottovalutare il livello di pre-allerta meteo caldo corrispondente al bollino giallo che segnala una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di possibili ondate di calore. Si tratta di una fase di controllo che necessità di essere monitorata.

Ecco le due città da bollino giallo di livello 1 di allerta meteo caldo il 10 agosto 2026: