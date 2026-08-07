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Meteo, avviso di allerta caldo estremo in Italia per l'8 agosto 2026: le città a rischio per il Ministero della Salute

Ancora caldo e temperature roventi in Italia: scatta una nuova allerta meteo caldo in diverse città contrassegnate dal bollino rosso e giallo.
Clima7 Agosto 2026 - ore 18:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima7 Agosto 2026 - ore 18:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Caldo intenso e afa anche nella giornata di sabato 8 agosto 2026. Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino sulle ondate di calore con la lista delle città a rischio allerta meteo caldo.

Allerta per caldo anomalo l'8 agosto 2026 in Italia: dove scatta il bollino rosso

La quarta ondata di calore dell'estate 2026 non molla la presa e continua a dominare lungo il Mediterraneo interessando gran parte dell'Europa ed anche l'Italia con temperature anomale, caldo africano ed afa.

Nella giornata di sabato 8 agosto 2026 scatta l'allerta caldo estremo in diverse città italiane interessate dal bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo. Ricordiamo che il bollino rosso segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco la lista delle 18 città italiane interessate dal bollino rosso di allerta meteo caldo per sabato 8 agosto 2026 in Italia:

  • Ancona
  • Bari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Roma
  • Viterbo

Caldo record in Italia: le città da bollino giallo l'8 agosto 2026

Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di sabato 8 agosto 2026 anche un bollino di allerta meteo calda di livello giallo che indica una  condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di ondate di calore. Si tratta di un primo livello d'allerta meteo che, sabato 8 agosto 2026, passa da 1 a 8 città.

Scopriamo le città italiane contrassegnate dal bollino giallo di livello 1 di allerta meteo caldo per l'8 agosto 2026:

  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Milano
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona

Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore?

L'estate 2026 sarà ricordata come una delle più calde degli ultimi anni con ondate di calore intense e prolungate. Il caldo africano è l'indiscusso protagonista in diverse città italiane come confermano gli avvisi sulle ondate di calore emessi dal Ministero della Salute per la presenza di temperature roventi e anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore, il Ministero della Salute consiglia di non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce sole e non praticare attività all'esterno. A prestare massima attenzione durante le allerte meteo per il caldo devono essere soprattutto alcuni soggetti a rischio come cardiopatici, anziani e bambini.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:26

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