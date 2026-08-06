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Meteo, bollettino sulle ondate di calore per il 7 agosto 2026: 26 città da bollino rosso in Italia

Ancora tutta Italia in allerta meteo caldo di livello massimo: 26 città da bollino rosso, mentre una sola città passa al bollino giallo.
Clima6 Agosto 2026 - ore 18:13 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima6 Agosto 2026 - ore 18:13 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Si preannuncia una "venerdì bollente" in Italia considerando il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute per la giornata di domani, venerdì 7 agosto 2026. L'Italia è nella morsa della quarta ondata di calore del 2026 con 26 città da bollino rosso e solo una che passa al livello giallo.

Allerta per caldo estremo il 7 agosto 2026 in Italia: le città da bollino rosso

Il picco della quarta ondata di calore della stagione 2026 prosegue in Italia con caldo intenso, afa e temperature da record con valori che sfiorano quasi ovunque fino ai 30°C. Anche nella giornata di venerdì 7 agosto 2026 il Ministero della Salute ha comunicato un bollettino di allerta meteo caldo con 26 città italiane contrassegnate dal bollino rosso che indica il livello massimo di allerta per la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Scopriamo tutte le 26 città italiane contrassegnate dal bollino rosso il giorno 7 agosto 2026 in Italia:

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Allerta meteo caldo in Italia il 7 agosto 2026: una città da bollino giallo

Non solo, scatta anche il livello giallo di allerta meteo caldo per venerdì 7 agosto 2026 in Italia. Il Ministero della Salute ha comunicato il bollettino sulle ondate di calore con una sola città contrassegnata dal bollino giallo che che segnala una  condizione climatica di preallerta che precede il verificarsi di ondate di calore.

Il bollino giallo di livello 1 di allerta meteo caldo per il 7 agosto 2026 scatta solo nella città di:

  • Bolzano

Come comportarsi in caso di ondate di calore?

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, a non uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato anche di evitare l'esposizione diretta alla luce del sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine il Ministero della Salute consiglia di bere molta acqua, almeno 1 litro e mezzo al giorno, e mangiare frutta fresca è una misura essenziale per contrastare gli effetti del caldo.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Agosto ore 05:13

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