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Allerta meteo gialla il 6 agosto 2026 in Italia: tutte le regioni a rischio

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 6 agosto 2026 in Italia: ecco dove.
Clima5 Agosto 2026 - ore 18:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Scatta l'allerta meteo gialla nella giornata di domani, giovedì 6 agosto 2026, in Italia. Nonostante il dominio dell'anticiclone nordafricano, nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo.

Maltempo in Italia: allerta meteo gialla per piogge e temporali il 6 agosto 2026

Torna il maltempo in gran parte d'Italia nella giornata di giovedì 6 agosto 2026 con la Protezione Civile che ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Nonostante il caldo afoso delle ultime settimane non mancano i classici temporali di calore tipici dell'estate che, in alcune regioni, sfociano in eventi meteorologici intensi tali da spingere la Protezione Civile a comunicare lo stato di allerta meteo gialla.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali il 6 agosto 2026 in Italia:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 6 agosto 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 6 agosto 2026, un bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Nelle prossime ore scatta l'allerta gialla per rischio idraulico che indica la probabilità di allagamenti e alluvioni causati dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali come fiumi o dei sistemi di drenaggio. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico scatta solo in Calabria nelle zone:

  • Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine non è da sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che scatta nella giornata di giovedì 6 agosto 2026 in 4 regioni. Ecco dove:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.
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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 05 Agosto ore 19:45

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