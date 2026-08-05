Allerta meteo gialla il 6 agosto 2026 in Italia: tutte le regioni a rischio
Scatta l'allerta meteo gialla nella giornata di domani, giovedì 6 agosto 2026, in Italia. Nonostante il dominio dell'anticiclone nordafricano, nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo.
Maltempo in Italia: allerta meteo gialla per piogge e temporali il 6 agosto 2026
Torna il maltempo in gran parte d'Italia nella giornata di giovedì 6 agosto 2026 con la Protezione Civile che ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Nonostante il caldo afoso delle ultime settimane non mancano i classici temporali di calore tipici dell'estate che, in alcune regioni, sfociano in eventi meteorologici intensi tali da spingere la Protezione Civile a comunicare lo stato di allerta meteo gialla.
Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali il 6 agosto 2026 in Italia:
- Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
- Basilicata;
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
- Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
- Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
- Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.
Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 6 agosto 2026 in Italia
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 6 agosto 2026, un bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Nelle prossime ore scatta l'allerta gialla per rischio idraulico che indica la probabilità di allagamenti e alluvioni causati dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali come fiumi o dei sistemi di drenaggio. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico scatta solo in Calabria nelle zone:
- Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.
Infine non è da sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che scatta nella giornata di giovedì 6 agosto 2026 in 4 regioni. Ecco dove:
- Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
- Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
- Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.