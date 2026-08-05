Meteo, caldo fino a 39°C: da venerdì 7 agosto arrivano i primi temporali e un lieve calo delle temperature

La quarta ondata di calore della stagione 2026 continua a dominare l'Italia con un clima afoso e temperature sempre più elevate. Nei prossimi giorni si delinea un primo indebolimento dell'anticiclone nordafricano sulle zone di montagna con piogge e temporali diffusi.

Meteo, ancora caldo anomalo in Italia

Prosegue senza tregua la quarta ondata di calore dell'estate 2026 in Italia e non è ancora dato sapere quando finirà. Caldo intenso ed afoso lungo tutto lo stivale con temperature record che sfiorano fino ai 40°C nonostante i continui temporali di calore. Nei prossimi giorni l’Anticiclone verrà lambito dalle correnti atlantiche lungo l’Europa centro-settentrionale che andranno ad indebolirlo dando il via ad una fase climatica più instabile e variabile che potrebbe attenuare la sensazione di caldo. A partire da venerdì 7 agosto 2026 sulle regioni del Nord è previsto un deciso cambiamento con un calo delle temperature che passano dai 34-39°C odierni ai 30-35°C. Il caldo continuerà a farsi sentire sulle regioni del Centro-Sud con temperature diffusamente oltre i 39°C.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 5 agosto 2026: cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti sparsi su Sicilia, Sardegna e dal pomeriggio anche sulle zone interne del Centro-Sud con temporali isolati di calore. Dal punto di vista termico le massime registrano un leggero calo in Sardegna, mentre i valori restano ancora intorno ai 33-37 gradi con picchi di 38-40 gradi nella bassa Valpadana e nelle zone interne del Centro-Sud.

Giovedì 6 agosto 2026 bel tempo soleggiato su gran parte d'Italia con nuvole sparse sulle Alpi, Sicilia e Calabria. Non si esclude con il passare delle ore temporali e rovesci, anche di forte intensità, sulle Alpi orientali, più isolati sulle Alpi centrali, lungo l’Appennino centro-meridionale e nell’interno delle Isole. Il caldo rimarrà intenso con temperature sempre dai 33 ai 40 gradi.

Meteo, che tempo farà nel secondo weekend di agosto 2026?

Le previsioni meteo per il weekend dell'8-9 agosto 2026 sono ancora nel segno della quarta ondata di calore della stagione 2026. Da venerdì 7 agosto 2026 il caldo africano tenderà ad attenuarsi sulle regioni del Nord Italia per il transito di un flusso di aria leggermente più fresca e l'arrivo di piogge e temporali su Lombardia, Veneto, Emilia e Friuli. Non solo, dal pomeriggio maltempo anche su Piemonte occidentale e settentrionale, sulle Alpi centro-orientali, mentre temporali di calore tra Marche e Abruzzo e nelle zone interne della Sicilia. Dal punto di vista termico, temperature massime in calo sulle regioni settentrionali, mentre stabili al Centro e in lieve crescita al Sud.



Bel tempo soleggiato nella giornata di sabato 8 agosto 2026 su gran parte del Paese, ma non si escludono rovesci e temporali sulla dorsale appenninica e nelle zone interne della Toscana. In calo le temperature al Centro, in particolare sul lato adriatico. La tendenza meteo per domenica 9 agosto 2026 delinea un'altra giornata di sole su gran parte d'Italia con un clima instabile solo sulle zone di Nord-Ovest con il rischio di temporali di calore presso l’Appennino centro-meridionale. Da lunedì 10 agosto clima variabile al Nord, mentre si delinea un successivo rinforzo dell'anticiclone africano su tutto il Paese almeno fino al 15 agosto. Per conferme vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.