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Perchè agosto è il mese dei temporali più violenti? Ecco cosa succede in atmosfera

Agosto è il mese durante il quale si verificano un gran numero di temporali estivi. Ecco perchè avvengono durante questo mese e cosa succede nell'atmosfera.
Clima4 Agosto 2026 - ore 14:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima4 Agosto 2026 - ore 14:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Ogni anno in estate si ripete sempre lo stesso scenario: dopo giorni di caldo e afa, il cielo si oscura e in pochi minuti si scatena un violento temporale, il più delle volte accompagnato addirittura dalla presenza di grandine, vento e attività elettrica elevata. Un fenomeno quello dei temporali estivi che si verifica maggiormente nel mese di agosto. Ma perché accade proprio in questo periodo? 

Perchè ad agosto ci sono i temporali?

La risposta a questa domanda è nell’atmosfera, dove il caldo accumulato durante l’estate crea condizioni ideali per lo sviluppo di temporali.

In estate il terreno, le città e in particolar modo il Mar Mediterraneo accumulano enormi quantità di calore. Ad agosto si raggiunge il momento massimo di accumulo. Quando una massa d’aria più fresca che arriva dall’Atlantico o dal Nord Europa raggiunge il nostro Paese, l’atmosfera diventa instabile: l’aria calda tende a salire, mentre quella fredda va verso il basso. Da questo contrasto nascono i temporali estivi.

Il ruolo dell'umidità

Anche l’umidità ha un ruolo fondamentale nella formazione dei temporali estivi. In estate, l’aria contiene grandi quantità di vapore acqueo. Quando quest’aria sale verso quote elevate, il vapore condensa e favorisce il formarsi delle nubi temporalesche. Un processo che tende a liberare energia sotto forma di calore, e che alimenta la formazione delle grandi nubi in modo da generare piogge torrenziali, grandinate e fulmini.

Perché i temporali si verificano nel pomeriggio

Molti temporali estivi si formano principalmente nelle ore del tardo pomeriggio e la sera. Questo perché durante la giornata il Sole continua a riscaldare il terreno, in modo da aumentare la temperatura dell’aria. L'instabilità raggiunge il suo massimo proprio nelle ore pomeridiane, quando basta una piccola perturbazione, per il verificarsi di un temporale violento.

Come comportarsi durante un temporale estivo

I temporali estivi possono verificarsi molto velocemente. È importante infatti seguire alcune precauzioni quando si è colti da improvvisi temporali:

  • evitare di sostare sotto alberi isolati durante l’attività elettrica;
  • allontanarsi dall’acqua se si è in spiaggia, al lago o in piscina;
  • mettere al riparo auto e oggetti esposti se è prevista la grandine;
  • rimandare escursioni in montagna quando sono attese condizioni meteo di instabilità;
  • seguire le previsioni meteo aggiornate e le eventuali allerte.
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Ultimo aggiornamento Martedì 04 Agosto ore 14:55

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