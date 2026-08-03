Meteo, allerta gialla per maltempo il 4 agosto 2026 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, martedì 4 agosto 2026, ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e criticità. Scopriamo tutte le zone e regioni coinvolte.

Maltempo in Italia il 4 agosto 2026: dove scatta l'allerta meteo gialla per piogge

Torna il maltempo in Italia nella giornata di martedì 4 agosto 2026. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per maltempo in diverse regioni per il transito di un sistema perturbato diretto verso alcune regioni. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramare l'allerta meteo.

Ecco le regioni e zone a rischio per allerta meteo gialla di ordinaria criticità per piogge e temporali nella giornata del 4 agosto 2026 in Italia:

Abruzzo : Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro:

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro: Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Meteo, allerta gialla per criticità il 4 agosto 2026 in Italia

Non solo, nella giornata di martedì 4 agosto 2026 attenzione anche allo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

A seguire la lista delle regioni interessate dall'allerta gialla per rischio idrogeologico il 4 agosto 2026: