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Meteo, il caldo non dà tregua: ondata di calore sull’Italia per almeno un’altra settimana temperature fino a 41°C. Le previsioni

Caldo molto intenso ed afoso su tutta Italia con temperature che sfiorano i 39-40°C sulle regioni del Centro e Isole maggiori. Quando finirà?
Clima3 Agosto 2026 - ore 11:01 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima3 Agosto 2026 - ore 11:01 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Prosegue senza tregua la quarta ondata di calore della stagione 2026 sull'Italia. L'anticiclone nordafricano non molla la presa lungo tutto il Mediterraneo accompagnato da una massa d'aria calda con temperature elevate ed eccezionali che sfiorano i 40-42°C. Le previsioni meteo della settimana.

Meteo, Italia nella morsa della quarta ondata di calore del 2026

Si fa sempre più intenso il caldo sull'Italia che da una settimana fa i conti con la quarta ondata di calore del 2026. Afa sempre più insistente lungo tutto lo stivale, in particolare sulle regioni del Centro e Isole maggiori con temperature che sfiorano quasi ovunque i 40°C.

Secondo le attuali proiezioni l'ondata di caldo tenderà ad attenuarsi temporaneamente tra il 7 e 9 agosto 2026 sulle regioni del Nord, mentre dalla prossima settimana nel resto del Paese dove il clima resterà caldo ed afoso con temperature tra i 39-40°C.

Il caldo estremo si fa sentire anche sulle zone di montagna dove lo zero termico raggiunge i 4500-4800 metri. Da segnalare anche elevati tassi di umidità nei bassi strati responsabili di alti livelli di disagio percepito e stress termico con notti tropicali e temperature che all’alba difficilmente scendono sotto i 24-26 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 3 agosto 2026: cielo nuvoloso nelle prime ore del mattino sulle regioni di Nord-Ovest con il rischio di piogge sul Piemonte. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese, mentre dal pomeriggio non si escludono temporali di calore sulle Alpi occidentali piemontesi, in Valle d’Aosta, lungo la dorsale appenninica e sui rilievi interni di Sicilia e Sardegna. Nel resto d'Italia caldo afoso ed intenso che temperature quasi ovunque intorno ai 39-40°C e picchi fino ai 42°C sulle Isole.

Martedì 4 agosto 2026 bel tempo soleggiato sin dalle prime ore del mattino da Nord a Sud con annuvolamenti temporanei solo su Sardegna e all’estremo Nord-Ovest. Nel pomeriggio non si esclude un clima instabile lungo le Alpi piemontesi, Valle d’Aosta e lungo l’Appennino centro-meridionale con il rischio di temporali di calore. Stabili le temperature con valori massimi superiori a 31-32 gradi e con punte di 38 al Nord, 39- 40 al Centro, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Meteo, che tempo farà nella parte centrale della settimana in Italia?

Le previsioni meteo delineano per tutto il resto della settimana il dominio incontrastato dell'alta pressione lungo tutto il Mediterraneo e di conseguenza anche sull'Italia. La quarta ondata di calore non molla la presa facendosi sentire ancora a lungo almeno fino al 10 agosto. Una prima tregua e debole attenuazione delle temperature anomale potrebbe esserci da venerdì 7 agosto 2026 con picchi di ancora +6-8°C destinati a scendere tra +1-4°C nei giorni a seguire.

Le temperature elevate resteranno una costante per tutta la settimana con conseguenti disagi visto che i valori minimi non scenderanno quasi mai al di sotto dei 23-25°C, mentre i massimi mai al di sotto dei 32-33°C.

Anche mercoledì 5 agosto 2026 il sole sarà protagonista da Nord a Sud con una caldo afoso ed intenso. Non mancheranno i classici temporali di calore nelle ore pomeridiana lungo le Alpi e l’Appennino, in particolare nel settore centrale e fino all’Irpinia e alla Lucania. Stabili le temperature con le massime che sfioreranno tra i 39-40. Giovedì 6 agosto 2026 si delinea la prima instabilità marcata lungo le Alpi e più scarsa invece sulle zone montuose del Centro-Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto ore 13:23

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