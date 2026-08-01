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Meteo, allerta gialla il 2 agosto 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio

Nuova allerta meteo gialla in Italia per domenica 2 agosto 2026 per maltempo e criticità.
Clima1 Agosto 2026 - ore 17:48 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 2 agosto 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 2 agosto 2026

Si preannuncia una domenica bagnata in gran parte d'Italia. Il mese di agosto 2026 è iniziato nel segno della quarta ondata di calore della stagione 2026, ma anche del ritorno di piogge e temporali che hanno colpito diverse regioni. Nella giornata di domenica 2 agosto 2026 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in ben 6 regioni dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali domenica 2 agosto 2026 in Italia:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Umbria: Medio Tevere, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Meteo, allerta gialla per criticità il 2 agosto 2026: ecco dove

Sempre per sabato 2 agosto 2026 il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici come possibili eventi alluvionali lungo i corsi d’acqua principali.

Lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico è stato comunicato per il 2 agosto 2026 solo in Calabria e nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine non è da sottovalutare anche il rischio di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco le regioni e zone a rischio allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 2 agosto 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie.
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