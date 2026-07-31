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Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità l'1 agosto 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo in Italia per l'1 agosto 2026. Ecco le regioni a rischio.
Clima31 Luglio 2026 - ore 20:12 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima31 Luglio 2026 - ore 20:12 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 1 agosto 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni d'Italia.

Maltempo in Italia: le regioni a rischio allerta gialla l'1 agosto 2026

Il mese di agosto 2026 inizia con la prima allerta meteo gialla di rischio piogge e temporali in Italia. Nonostante la quarta ondata di calore della stagione 2026 sia nel pieno con caldo ed afa a livelli davvero eccezionali, diverse regioni del Paese devono fare i conti con fenomeni temporaleschi intensi tali da spingere il Dipartimento della Protezione Civile a comunicare un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Nelle prossime ore, infatti, sono previsti eventi meteorologici intensi tali da far scattare l'allerta meteo gialla per il rischio di piogge e temporali nella giornata di sabato 1 agosto 2026 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Lombardia: Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro.


Meteo, dove scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico l'1 agosto in Italia

Non solo, da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile per possibile rischio idrogeologico. Attenzione: il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico l'1 agosto 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Luglio ore 22:29

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