Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità l'1 agosto 2026 in Italia: ecco dove
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 1 agosto 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni d'Italia.
Maltempo in Italia: le regioni a rischio allerta gialla l'1 agosto 2026
Il mese di agosto 2026 inizia con la prima allerta meteo gialla di rischio piogge e temporali in Italia. Nonostante la quarta ondata di calore della stagione 2026 sia nel pieno con caldo ed afa a livelli davvero eccezionali, diverse regioni del Paese devono fare i conti con fenomeni temporaleschi intensi tali da spingere il Dipartimento della Protezione Civile a comunicare un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.
Nelle prossime ore, infatti, sono previsti eventi meteorologici intensi tali da far scattare l'allerta meteo gialla per il rischio di piogge e temporali nella giornata di sabato 1 agosto 2026 nelle regioni e zone:
- Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
- Lombardia: Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale;
- Molise: Alto Volturno - Medio Sangro.
Meteo, dove scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico l'1 agosto in Italia
Non solo, da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile per possibile rischio idrogeologico. Attenzione: il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.
Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico l'1 agosto 2026:
- Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
- Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.