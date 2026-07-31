FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Roma sotto il caldo estremo: la Cnn racconta le isole di calore, ...

Roma sotto il caldo estremo: la Cnn racconta le isole di calore, il progetto di piazza Risorgimento al banco di prova

Roma e le isole di calore in un video della CNN: l'esperimento divide e apre il dibattito sul futuro delle città in pieno cambiamento climatico.
Salute31 Luglio 2026 - ore 18:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute31 Luglio 2026 - ore 18:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Caldo a Roma.

Il caldo estremo ha colpito anche la città di Roma dove si è cercato di rimediare rimuovendo l'asfalto della strade, aumentando il numero di rifugi climatici e introducendo delle isole di calore. Proprio quella adibita in Piazza Risorgimento è diventata oggetto di un video della CNN che ha accesso un dibattito su come sia difficile nelle grandi città europee fronteggiare il cambiamento climatico.

CNN, il video sulle isole di calore a Roma apre il dibattito

L'isola di calore installata in Piazza Risorgimento a Roma per fronteggiare le continue ondate di calore avrebbe dovuto essere un'oasi verde per turisti e residenti, ma quando la CNN lo ha visitato ha trovato ben altro. Il video, pubblicato sui canali social dell'emittente televisiva statunitense all-news visibile via cavo nell'America centro settentrionale, ha mostrato un'oasi arida. I nuovi alberi, destinati a fornire l'ombra necessaria in Piazza Risorgimento a Roma, sono stati completamente bruciati, mentre le panchine erano roventi. Anche le fioriere hanno perso il loro fogliame, mentre i cespugli che costeggiavano l'ingresso avevano assunto una colorazione arancione bruciata.

La piazza centrale era stata riqualificata nel 2024 con un budget di 14 milioni di euro (16 milioni di dollari) in occasione dei preparativi per il Giubileo Vaticano II. Il progetto prevedeva alberi rigogliosi, fontane e numerose panchine intorno alla piazza. Le temperature elevate e il caldo africano, unito a un'irrigazione insufficiente, ha causato la morte degli alberi, la mancanza di ombra e panchine troppo calde per sedersi. Il video pubblicato dalla CNN sullo stato dell'isola di calore di Piazza Risorgimento a Roma ha aperto un importante dibattito che ha coinvolto anche la politica. Intanto il Comune di Roma ha prontamente comunicato che sostituirà gli alberi bruciati e migliorerà il sistema di irrigazione. Edoardo Zanchini, direttore dell'Ufficio Clima del Comune di Roma, proprio alla CNN ha dichiarato: "Stiamo imparando costantemente a gestire i cambiamenti climatici. Dobbiamo pensare costantemente a chi si trova in città nel periodo più caldo dell'anno: anziani e giovani, turisti e residenti", ammettendo che in Piazza Risorgimento andavano piantati alberi differenti.

Lotta contro caldo estremo priorità assoluta non solo a Roma

Anche Sabrina Alfonsi, l'assessore all'Agricoltura, all'Ambiente e alla Gestione dei Rifiuti di Roma, ha voluto replicare al video della CNN mostrandosi intenta ad irrigare i nuovi fiori piantati: "Nelle ultime settimane si è parlato molto delle piante che sono state messe qui, ed è vero, alcune hanno sofferto durante un'ondata di calore eccezionalmente intensa".

Una cosa è certa: la lotta contro il caldo estremo e le continue e prolungate ondate di calore è oramai una priorità assoluta non solo a Roma, ma in tutte le città europee dove diventa fondamentale offrire ombra a sufficienza, ma anche centri di raffreddamento, rimuovere l'asfalto e piantare più alberi sono tra le soluzioni proposte da attivisti climatici e urbanisti. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha annunciato un piano anti-caldo per la città: "Roma non può rimanere immobile di fronte a impatti che rischiano di travolgere le infrastrutture chiave, compromettere la vivibilità urbana e colpire più duramente i residenti più vulnerabili".

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Milano, più ombra contro il caldo: al via la sperimentazione del Comune
    Salute31 Luglio 2026

    Milano, più ombra contro il caldo: al via la sperimentazione del Comune

    Contro le ondate di caldo e soprattutto le isole di calore in città a Milano, per avere più ombra ha preso il via la sperimentazione del Comune.
  • Caldo record: consigli pratici e trucchi per rinfrescarsi anche con 40 gradi
    Salute28 Luglio 2026

    Caldo record: consigli pratici e trucchi per rinfrescarsi anche con 40 gradi

    Consigli pratici e due semplici trucchi per affrontare il caldo record e rinfrescare la casa.
  • Crisi climatica, il caldo record ci ruba il sonno: perdiamo 56 ore di riposo all’anno
    Salute23 Luglio 2026

    Crisi climatica, il caldo record ci ruba il sonno: perdiamo 56 ore di riposo all’anno

    Con l'aumento delle temperature notti tropicali dormire diventa sempre più difficile e a pagarne il prezzo c'è anche il sonno delle persone.
  • Incendi in Canada, nube di fumo tossico fino a New York: allerta per la qualità dell’aria
    Salute20 Luglio 2026

    Incendi in Canada, nube di fumo tossico fino a New York: allerta per la qualità dell’aria

    Allarme incendi in Canada: il fumo ha raggiunto la città di New York dove è stata diramata l'allerta sanitaria.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: la calura insiste per tutta la prossima settimana! La tendenza
Tendenza31 Luglio 2026
Meteo: la calura insiste per tutta la prossima settimana! La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana conferma l'insistenza dell'ondata di calore sull'Italia con temperature elevate di giorno e di notte.
Meteo: caldo e afa opprimenti fino al 7-8 agosto. 41-42°C al Centro-Sud
Tendenza30 Luglio 2026
Meteo: caldo e afa opprimenti fino al 7-8 agosto. 41-42°C al Centro-Sud
La tendenza meteo per la prossima settimana conferma l'insistenza dell'ondata di calore con picchi prossimi ai 42 gradi possibili al Centro-Sud.
Meteo: primo fine settimana di agosto estremamente caldo e afoso!
Tendenza29 Luglio 2026
Meteo: primo fine settimana di agosto estremamente caldo e afoso!
La tendenza meteo per il primo weekend di agosto indica un clima bollente con picchi diurni di 40 gradi e minime in alcuni casi di 26-28 gradi.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Luglio ore 22:13

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154