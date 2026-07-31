Meteo, torna il caldo africano: temperature oltre i 40°C e umidità in forte aumento. Le previsioni

Si intensifica la quarta ondata di calore della stagione 2026 in Italia con afa e caldo diffusi e temperature che sfiorano i 40°C da Nord a Sud. Qualche rapido ed isolato temporale di calore solo sulle zone di montagna. Scopriamo le previsioni del weekend.

Meteo, caldo africano in intensificazione in Italia

Il mese di luglio 2026 termina con l'inizio del picco della quarta intensa ondata di calore della stagione destinata a perdurare almeno fino all'8 agosto in Italia ed Europa. L'anticiclone africano non molla la presa e fa sempre più caldo con temperature che, quasi ovunque, superano i 35°C con picchi fino ai 40°C non solo sul nostro Paese, ma anche su Spagna, Francia e Paesi Balcanici.

In vista del weekend, il primo di agosto, è previsto il picco dell'ondata di calore con temperature intorno ai 39-40°C su Emilia Romagna, regioni del Centro, Puglia e Sardegna con picchi fino ai 42°C tra il 5 ed 8 agosto 2026. Il caldo si fa sentire anche in montagna dove lo zero termico sfiora i 5000 metri.

Attenzione: con l'accumulo dei tassi di umidità nei bassi strati è previsto un aumento generale del disagio causato dal grande caldo con allerte meteo, disagi e criticità anche la notte quando la temperature non scenderà mai al di sotto dei 24-25°C.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 31 luglio 2026: bel tempo soleggiato e caldo diffuso lungo tutto lo stivale. Dal pomeriggio temporali di calore lungo il settore alpino-prealpino e pianura piemontese, mentre in serata non si esclude il coinvolgimento sulle zone di pianure della Lombardia e il Trentino. In crescita le temperature massime con valori compresi tra i 31-37°C e picchi fino ai 38-39°C.

Sabato 1 agosto 2026 un'altra giornata di caldo ed afa molto intensi. Non si esclude il rischio di temporali di calore nel settore alpino centro-orientale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e, occasionalmente, lungo la dorsale centro-settentrionale. Le temperature minime tra i 21 e 27 gradi, mentre le massime sfiorano i 32 e 38 gradi con picchi di 39-40 su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna.

Meteo, le previsioni in vista del weekend del 1-2 agosto 2026

Che tempo farà nel primo fine settimana di agosto 2026? La fine di luglio e l'inizio di agosto 2026 è nel segno della quarta ondata di calore della stagione che entrerà nella fase più critica andando così ad aggravare una condizione climatica già d'emergenza. Le temperature saranno sempre più calde ed anomale di giorno e di notte con l'aumento del rischio di incendi.

Non solo, l’accumulo crescente di umidità nei bassi strati dell’atmosfera contribuirà al caldo afoso e opprimente, in particolare in valle padana e lungo le zone costiere con un aumento generale del disagio percepito e dello stress termico.

Anche la notte farà caldo con il fenomeno delle notti tropicali con temperature che non scenderanno mai al di sotto dei 23-25°C. Il caldo eccezionale si farà sentire anche sulle quote di montagna con lo zero termico tra i 4500 e i 4900 metri.

Dal punto di vista termico è previsto un aumento generale delle temperature con picchi fino ai 40°C tra l’Emilia Romagna, regioni centrali, Sardegna e Puglia, ma la situazione è destinata a peggiorare in vista della fine dell'ondata prevista per il 7-8 agosto con picchi fino ai 41-42°C al Centro-Sud.

La tendenza meteo per domenica 2 e lunedì 3 agosto 2026 delinea un clima decisamente caldo e soleggiato da Nord a Sud con il rischio di temporali di calore solo su Alpi, Appennino e intorno ai rilievi della Sicilia. Le temperature anche all'alba non scenderanno mai al di sotto dei 22-23°C, ma in alcuni casi anche intorno ai 25-27°C. Le massime ovunque intorno ai 31-32°C con picchi fino ai 39-40°C in gran parte del Paese.