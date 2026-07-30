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Meteo, allerta caldo il 31 luglio 2026 in Italia: 11 città da bollino rosso. La lista completa del Ministero della Salute

L'Italia è in piena ondata di calore e venerdì 31 luglio 2026 scatta l'allerta meteo caldo da Nord a Sud per temperature roventi.
Clima30 Luglio 2026 - ore 17:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'Italia è in piena quarta ondata di calore dell'estate 2026. Il caldo si fa sempre più intenso e le temperature registrano valori eccezionali con picchi oltre i 40°C in diverse città. Scopriamo la lista della città a rischio nella giornata di domani, venerdì 31 luglio 2026, secondo il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute.

Caldo record da Roma a Torino: le città da bollino rosso il 31 luglio 2026

Cresce il numero di città da bollino rosso nella giornata di venerdì 31 luglio 2026. L'anticiclone nord-africano si è oramai stabilizzato lungo il Mediterraneo garantendo una condizione climatica con caldo e temperature record. Fa caldo lungo tutto lo stivale e la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi giorni con nuovi record di temperature, visto che sono previste anomalie termiche di anche +6-7°C rispetto alla media. Il caldo si fa sempre più intenso anche la notte con le minime che non scendono mai al di sotto dei 25°C. A peggiorare la situazione sono anche gli elevati tassi di umidità che rendono il caldo ancora più asfissiante.

In questo scenario non sorprende il bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per venerdì 31 luglio 2026 con 11 città contrassegnate da bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo caldo. In presenza di bollino rosso si segnalano condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 11 città da bollino rosso il 31 luglio 2026 in Italia: 

  • Bolzano
  • Campobasso
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Latina
  • Perugia
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Viterbo

Bollino arancione il 31 luglio 2026: le città a rischio

Con l'intensificarsi della quarta ondata di calore della stagione 2026 aumenta anche il numero delle città contrassegnate dal bollino arancione di allerta meteo caldo. Ricordiamo che il bollino arancione indica il livello intermedio di allerta caldo e segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. 

Nella giornata di venerdì 31 luglio 2026 sono 12 le città italiane da bollino arancione, ecco quali:

  • Bologna
  • Brescia
  • Cagliari
  • Catania
  • Genova
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Pescara
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona

Allerta meteo caldo per temperature elevate il 31 luglio 2026: le città da bollino giallo

Infine il Ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore comunicato per venerdì 31 luglio 2026 ha segnalato anche le città italiane da bollino giallo che indica un livello di pre allerta. In questo caso, il bollino giallo viene assegnato per segnalare la presenza di una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di ondate di calore.

Con l'intensificarsi del caldo e dell'ondata di calore non sorprende l'aumento delle città da bollino rosso ed arancione, mentre diminuiscono quelle con il bollino giallo. Ecco le città da bollino giallo nella giornata di venerdì 31 luglio 2026 in Italia:

  • Ancona
  • Bari
  • Messina
  • Reggio Calabria
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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Luglio ore 19:23

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