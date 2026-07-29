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Allerta meteo caldo il 30 luglio 2026 in Italia: il bollettino con le città a rischio ondate di calore del Ministero della Salute

Nuovo stato di allerta meteo caldo il 30 luglio 2026 in Italia per ondate di calore: tutte le città a rischio.
Clima29 Luglio 2026 - ore 17:41 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima29 Luglio 2026 - ore 17:41 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La quarta ondata di calore dell'estate 2026 entra nel vivo in Italia con caldo intenso e temperature anomale in diverse città. Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore per giovedì 30 luglio luglio 2026 con tanto di bollino rosso, arancione e giallo.

Bollino rosso allerta caldo il 30 luglio 2026 in Italia: ecco dove

Gli ultimi giorni di luglio 2026 si preannunciano davvero roventi per il dominio dell'anticiclone nord-africano che, accompagnato da una massa d'aria calda, dà il via alla quarta ondata di calore della stagione. Caldo in arrivo in gran parte d'Italia con anomalie termiche di anche +6-7°C rispetto alla media.

In aumento le temperature massime, ma anche le minime che non scendono al di sotto dei 25°C con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali. Nella giornata di giovedì 30 luglio 2026 scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo in 3 città d'Italia secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute.

Il bollino rosso - corrispondente al livello massimo di allerta - segnala il rischio di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. A seguire la lista della città da bollino rosso il 30 luglio 2026 in Italia: 

  • Campobasso
  • Perugia
  • Rieti

Caldo record con 16 città da bollino arancione il 30 luglio 2026

Cresce il numero delle città italiane contrassegnate dal bollino arancione nella giornata di giovedì 30 luglio 2026. L'arrivo della quarta ondata di calore dell'estate 2026 comincia a farsi sentire con un diffuso aumento delle temperature e una sensazione di caldo destinata a crescere nei prossimi giorni.

Con bollino arancione - corrispondente al livello intermedio di allerta meteo caldo - il Ministero della Salute indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. 

Sono ben 16 le città da bollino arancione il 30 luglio 2026 in Italia:

  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Pescara
  • Roma
  • Torino
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Caldo record in Italia, le città da bollino giallo il 30 luglio 2026

Il Ministero della Salute ha segnalato anche le città da bollino giallo nello stato di allerta meteo caldo emesso per giovedì 30 luglio 2026. Ricordiamo che il bollino giallo segnala una condizione climatica di pre-allerta che generalmente precede il verificarsi di ondate di calore.

Nella giornata del 30 luglio 2026 sono solo 8 le città da bollino giallo a conferma che nei prossimi giorni si raggiungerà il picco della quarta ondata di calore. Ecco la lista:

  • Ancona
  • Bari
  • Catania
  • Genova
  • Messina
  • Palermo
  • Reggio Calabria
  • Trieste

Come comportarsi in caso di ondate di calore?

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e i fragili, a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Non solo, bisogna evitare di esporsi al sole nelle ore più calde e non praticate sport e attività all'aperto. Infine il Ministero della Salute consiglia di bere molta acqua, in particolare le persone anziane, ma anche consumare frutta fresca preferendo dei pasti leggeri e digeribili.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Luglio ore 23:22

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