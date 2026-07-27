Meteo, allerta caldo per ondate di calore il 28 luglio 2026 in Italia: le città a rischio

L'Italia si prepara all'arrivo della quarta ondata di calore dell'estate 2026. Dopo una breve tregua dal caldo intenso, la rimonta dell'alta pressione accompagnata da una massa d'aria calda si farà sentire non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa. Scopriamo insieme il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute per la giornata di martedì 28 luglio 2026.

Caldo in arrivo, nuovi record in Italia? Le città da bollino rosso il 28 luglio 2026

Siamo solo all'inizio della quarta ondata di calore della stagione 2026 in Italia. Il Ministero della Salute ha diramato per martedì 28 luglio 2026 un bollettino sulle ondate di calore con tanto di bollino rosso che, ricordiamo, indica il livello massimo di allerta meteo caldo. Nelle prossime ore, complice la rimonta dell'anticiclone nord-africano, il caldo tornerà protagonista in Italia con un aumento generale delle temperature che nei prossimi giorni supereranno anche i 40°C.

In presenza di bollino rosso di allerta meteo caldo, il Ministero della Salute segnala condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Siamo solo all'inizio della quarta ondata di calore, visto che nella giornata di martedì 28 luglio 2026 solo una città è contrassegnata da bollino rosso. Si tratta di:

Campobasso

Meteo, scatta l'allerta caldo in Italia: 4 città da bollino arancione

La quarta ondata di calore comincia a farsi sentire in Italia complice la rimonta dell'anticiclone nordafricano che raggiungerà il suo picco nei prossimi giorni. Intanto nella giornata di martedì 28 luglio 2026 sono 3 le città italiane contrassegnate dal bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

In presenza di bollino arancione scatta uno stato di allerta meteo caldo di livello intermedio che richiede un controllo costante per la presenza di temperature anomale ed elevate. Sono 3 le città d'Italia contrassegnate dal bollino arancione di allerta meteo caldo il giorno 28 luglio 2026:

Messina

Perugia

Rieti

Caldo in arrivo in Italia, da Milano a Napoli: le città da bollino giallo il 28 luglio 2026

Il Ministero della Salute ha diramato per martedì 28 luglio 2026 anche un bollettino sulle ondate di calore con ben 20 città d'Italia contrassegnate dal bollino giallo che segnala il livello più basso d'allerta meteo caldo. Attenzione, con il bollino giallo si evidenzia la presenza di una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di un'ondata di calore da tenere sotto controllo.

A seguire la lista completa delle 20 città italiane da bollino giallo il 28 luglio 2026 in Italia:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Napoli

Palermo

Pescara

Reggio Calabria

Roma

Torino

Trieste

Viterbo

Il Ministero della Salute durante una ondata di calore invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e i fragili, a cercare di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato di non esporsi alla luce diretta del sole nelle ore più calde e non praticare attività sportive all'aperto. Infine tutti i cittadini sono invitati a bere tanto per idratarsi perché il corpo perde molti liquidi e sali minerali attraverso il sudore, un meccanismo necessario per la termoregolazione.