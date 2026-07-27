Meteo Italia: quarta ondata di caldo in arrivo, fino a 40°C. Tornano l’anticiclone africano e le notti tropicali

L'ultima settimana di luglio 2026 prende il via con la rimonta dell'alta pressione e l'avvio della quarta ondata di calore della stagione. Il picco è previsto da metà settimana con temperature roventi fino a oltre i 40°C.

Meteo Italia, torna il caldo africano con temperature elevate

Gli effetti dell'ultima perturbazione di luglio, la n.7, si fanno ancora sentire sulle regioni del Sud con temporali e rovesci, mentre nel resto del Paese si delinea la rimonta dell'alta pressione complice l’espansione dell’Anticiclone Africano verso l’Italia e l’Europa.

Nei prossimi giorni al via la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che si preannuncia, per intensità e durata, una delle più forti in Italia ed Europa. Secondo le previsioni meteo al via una fase anticiclonica accompagnata da una massa d’aria calda estremamente anomala che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto in Italia con picchi di temperature al di sopra dei 40 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 27 luglio 2026: clima instabile e variabile al Sud con il rischio di piogge e rovesci tra bassa Campania e Puglia. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato con qualche nuvola residue solo sulle regioni centrale ed estremo Nord-Est. Le temperature massime in aumento al Centro-Nord, mentre in calo al Sud e in Sicilia.

Martedì 28 luglio 2026 tempo ancora instabile sulla Sicilia con il rischio di temporali sin dalle prime ore del mattino sulle zone interne e di montagna. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato con il rischio di annuvolamenti sparsi sui rilievi, con qualche isolato rovescio o temporale sulle Alpi centrali e nell’Appennino meridionale. In calo le temperature massime su Calabria e Sicilia, mentre in crescita al Centro-Nord.

Meteo, la tendenza della seconda parte della settimana in Italia

Le previsioni meteo delineano da metà settimana il dominio dell'anticiclone africano sull’Italia e l’Europa centro-occidentale. La massa d'aria calda da giovedì 30 luglio 2026 raggiungerà anche la Danimarca e il Mare del Nord dove sono previste anomalie termiche con valori e temperature del tutto eccezionali.

Lungo il Mediterraneo e di conseguenza su Italia, Francia e Spagna è in arrivo la quarta ondata di calore della stagione 2026 con temperature che dovrebbero sfiorare e, in alcuni casi, anche superare i 40°C. Torna il caldo intenso e prolungato con temperature al di sopra dei 25°C anche la notte con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali.

Anche questa volta le condizioni meteo dell'anticiclone saranno accompagnata dall'assenza di piogge, con l'aggravarsi della siccità in diverse zone ed aree dei Paesi europei. Già mercoledì 29 luglio 2026 è è prevista una giornata climaticamente stabile e soleggiata da Nord a Sud con le temperature in crescita e valori fino ai 36°C.