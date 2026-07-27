FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Italia: quarta ondata di caldo in arrivo, fino a 40°C. Torn...

Meteo Italia: quarta ondata di caldo in arrivo, fino a 40°C. Tornano l’anticiclone africano e le notti tropicali

Al via la quarta ondata di calore dell'estate 2026 in Italia: previsti picchi fino a oltre i 40° da Nord a Sud.
Clima27 Luglio 2026 - ore 17:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima27 Luglio 2026 - ore 17:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L'ultima settimana di luglio 2026 prende il via con la rimonta dell'alta pressione e l'avvio della quarta ondata di calore della stagione. Il picco è previsto da metà settimana con temperature roventi fino a oltre i 40°C.

Meteo Italia, torna il caldo africano con temperature elevate

Gli effetti dell'ultima perturbazione di luglio, la n.7, si fanno ancora sentire sulle regioni del Sud con temporali e rovesci, mentre nel resto del Paese si delinea la rimonta dell'alta pressione complice l’espansione dell’Anticiclone Africano verso l’Italia e l’Europa.

Nei prossimi giorni al via la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che si preannuncia, per intensità e durata, una delle più forti in Italia ed Europa. Secondo le previsioni meteo al via una fase anticiclonica accompagnata da una massa d’aria calda estremamente anomala che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto in Italia con picchi di temperature al di sopra dei 40 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 27 luglio 2026: clima instabile e variabile al Sud con il rischio di piogge e rovesci tra bassa Campania e Puglia. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato con qualche nuvola residue solo sulle regioni centrale ed estremo Nord-Est. Le temperature massime in aumento al Centro-Nord, mentre in calo al Sud e in Sicilia.

Martedì 28 luglio 2026 tempo ancora instabile sulla Sicilia con il rischio di temporali sin dalle prime ore del mattino sulle zone interne e di montagna. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato con il rischio di annuvolamenti sparsi sui rilievi, con qualche isolato rovescio o temporale sulle Alpi centrali e nell’Appennino meridionale. In calo le temperature massime su Calabria e Sicilia, mentre in crescita al Centro-Nord.

Meteo, la tendenza della seconda parte della settimana in Italia

Le previsioni meteo delineano da metà settimana il dominio dell'anticiclone africano sull’Italia e l’Europa centro-occidentale. La massa d'aria calda da giovedì 30 luglio 2026 raggiungerà anche la Danimarca e il Mare del Nord dove sono previste anomalie termiche con valori e temperature del tutto eccezionali.

Lungo il Mediterraneo e di conseguenza su Italia, Francia e Spagna è in arrivo la quarta ondata di calore della stagione 2026 con temperature che dovrebbero sfiorare e, in alcuni casi, anche superare i 40°C. Torna il caldo intenso e prolungato con temperature al di sopra dei 25°C anche la notte con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali.

Anche questa volta le condizioni meteo dell'anticiclone saranno accompagnata dall'assenza di piogge, con l'aggravarsi della siccità in diverse zone ed aree dei Paesi europei. Già mercoledì 29 luglio 2026 è è prevista una giornata climaticamente stabile e soleggiata da Nord a Sud con le temperature in crescita e valori fino ai 36°C.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta caldo per ondate di calore il 28 luglio 2026 in Italia: le città a rischio
    Clima27 Luglio 2026

    Meteo, allerta caldo per ondate di calore il 28 luglio 2026 in Italia: le città a rischio

    Nuovo bollettino sulle ondate di calore per il 28 luglio 2026 in Italia: tutte le città a rischio allerta meteo caldo.
  • Maltempo nelle Marche: tromba d’aria, grandine e nubifragio. Alberi sulle auto e altri danni
    Clima27 Luglio 2026

    Maltempo nelle Marche: tromba d’aria, grandine e nubifragio. Alberi sulle auto e altri danni

    Una violenta ondata di maltempo ha colpito la regione Marche nelle ultime ore: danni, disagi e criticità in diverse zone.
  • Meteo weekend, nuovo peggioramento nella giornata di domenica? Le previsioni
    Clima24 Luglio 2026

    Meteo weekend, nuovo peggioramento nella giornata di domenica? Le previsioni

    Clima instabile sulle regioni del Sud Italia con il rischio di piogge e temporali diffusi. Tregua dal caldo intenso, ma quanto durerà?
  • Allerta meteo per caldo il 24 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio ondate di calore
    Clima23 Luglio 2026

    Allerta meteo per caldo il 24 luglio 2026 in Italia: la lista delle città a rischio ondate di calore

    Caldo intenso in sole 5 città d'Italia nella giornata di venerdì 24 luglio 2026. La terza ondata di calore sta per terminare.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, in arrivo la quarta intensa ondata di calore
Tendenza27 Luglio 2026
Meteo, in arrivo la quarta intensa ondata di calore
In arrivo da metà settimana la quarta ondata di calore, con afa e temperature al di sopra della norma. Isolati temporali pomeridiani lungo le Alpi
Meteo, quarta ondata di caldo intenso: di nuovo verso i 40 gradi
Tendenza26 Luglio 2026
Meteo, quarta ondata di caldo intenso: di nuovo verso i 40 gradi
Anticiclone nord-africano protagonista sull'Europa centro-occidentale e sull'Italia da metà settimana: caldo e afa in forte aumento. La tendenza meteo dal 29 luglio
Meteo, nuova ondata di caldo in vista: la tendenza per fine luglio
Tendenza25 Luglio 2026
Meteo, nuova ondata di caldo in vista: la tendenza per fine luglio
Tra la fine di luglio e la prima decade di agosto si profila la quarta ondata di caldo intenso della stagione: la tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio ore 02:43

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154