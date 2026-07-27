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Maltempo nelle Marche: tromba d’aria, grandine e nubifragio. Alberi sulle auto e altri danni

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la regione Marche nelle ultime ore: danni, disagi e criticità in diverse zone.
Clima27 Luglio 2026 - ore 10:36 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La regione Marche ha dovuto fare i conti con una violenta ondata di maltempo. Diverse le zone interessate con disagi e criticità che hanno richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Maltempo Marche: tromba aria in provincia di Ancona

L'allerta meteo per maltempo e criticità diramata dalla Protezione Civile nelle Marche ha trovato conferma negli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nelle ultime ore. Violenti temporali e grandinate hanno interessato diverse zone, mentre una tromba d'aria ha colpito la spiaggia del Passetto ad Ancona portando via lettini ed ombrelloni.

Piogge torrenziali, invece, in diverse zone della regione: basti pensare che solo nella zona di Piobbico sono caduti fino a 40mm di acqua, mentre una violenta grandinata ha colpito la zona di Montecopiolo, il litorale del Fermano ed Ascoli. Piogge e temporali anche nella zona di Macerata, tra Porto Recanati e Porto Potenza Picena dove sono caduti in pochissimo tempo fino a 11 mm di pioggia.

Maltempo Marche, più di 120 interventi dei Vigili del Fuoco

Danni e disagi in diverse zone per via del maltempo con alberi caduti tra Fano e la periferia di Pesaro. Le forti piogge e grandinate hanno causato anche diversi allagamenti nelle strade di diversi centri cittadini per l'accumulo di foglie, aghi di pino e detriti che hanno bloccato i tombini.

La forte ondata di maltempo che ha interessato le Marche ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. In tutta la regione sono state più di 120 le chiamate di aiuto e pronto intervento arrivate ai Vigili del Fuoco delle Marche che sono intervenuti per rimuovere gli alberi caduti, ma anche per la messa in sicurezza della copertura dei tetti danneggiati dalle piogge.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Luglio ore 16:29

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