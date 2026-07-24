Meteo weekend, nuovo peggioramento nella giornata di domenica? Le previsioni

Stop alla lunga ed intensa terza ondata di calore della stagione 2026 in Italia. Le previsioni meteo per l'ultimo weekend di luglio delineano un clima instabile con il rischio di piogge e temporali su diverse regioni.

Meteo, tregua dal caldo africano e temperature in calo

Dopo settimane segnate dal caldo intenso, afa e temperature elevate, l'Italia sta vivendo una tregua dalla lunga e molto intensa ondata di calore. In calo le temperature sulle regioni del Sud Italia e Sicilia complice il transito di una perturbazione, la n.6 di luglio, che da oggi - venerdì 24 - ha riportato piogge e temporali sulle regioni meridionali ed adriatiche. Successivamente è previsto un miglioramento del clima, ma all'orizzonte si intravede già un'altra perturbazione, la n. 7 di luglio, destinata a colpire tra sabato e lunedì tutto il Paese. In arrivo temporali localmente forti con il rischio di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Attenzione: si tratta però di un’evoluzione ancora incerta nei dettagli e nelle tempistiche anche se il caldo, tra sabato e lunedì, dovrebbe cedere ad eccezione dell'estremo Sud dove non si escludono picchi fino ai 40°C.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 24 luglio 2026: nuvole sin dalle prime ore del mattino sulle regioni del Sud con il rischio di isolati rovesci su Puglia e Calabria. Dal pomeriggio il maltempo interesserà anche la Sicilia, in particolare la zona del Messinese. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese anche se, dal punto di vista termico, è previsto un calo deciso delle temperature con valori al di sotto dei 30°C. Unica eccezione: le Isole dove sono previste temperature fino ai 36-37°C.

Nella giornata di sabato 25 luglio 2026 nuvole sin dalla mattina lungo le Alpi e regioni di Nord-Ovest con il rischio di rovesci e temporali su Toscana e regioni di Nord-Est dove non si esclude il rischio di nubifragi e grandinate. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con qualche velatura solo sulla Sardegna e regioni del Centro. In lieve crescita le temperature proprio in Sardegna dove sono previsti picchi intorno ai 40°C, mentre in Sicilia non dovrebbero superarsi i 34-35°C.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana e quando torna il caldo?

La tendenza meteo conferma per il weekend il transito della perturbazione n.7 di luglio che, da domenica 26, dovrebbero colpire tutte le regioni del Centro-Nord e solo marginalmente il Sud e Isole. Ancora incerti i suoi effetti anche se, previsioni alla mano, non si esclude il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e violenti con tanto di allerta meteo e criticità su gran parte del Nord-Est, regioni del Centro e del Sud. Dal punto di vista delle temperature: un deciso calo al Centro-Nord e Sardegna, mentre è prevista una crescita al Sud con valori che potrebbero superare anche i 35 gradi con picchi fino ai 40°C in Sicilia.

Nella giornata di lunedì 27 luglio 2026 gli effetti della perturbazione n.7 del mese scivoleranno verso il Sud dove è previsto un ridimensionamento delle temperature. Ancora piogge lungo il Salento, mentre schiarite e alcuni annuvolamenti a ridosso delle zone di montagna, specie nelle Alpi orientali e lungo l’Appennino.

Sulla scia di questo miglioramento climatico si preannuncia il ritorno di una nuova area di alta pressione che dovrebbe favorire un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con qualche episodio di instabilità solo sulle Alpi. In crescita anche le temperature in vista dei primi d'agosto con il ritorno del caldo e anomalie termiche di anche +6-8°C rispetto alla media. Che dire: ci sono tutte le premesse per l'arrivo di una quarta ondata di calore, ma per la conferma vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.