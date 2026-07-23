Meteo, pausa dal caldo record: una nuova ondata è già in arrivo, ecco quando

Dopo un lungo periodo caratterizzato da caldo intenso, le temperature sono diminuite riportandosi su valori più vicini alla norma del periodo. Questa fase di clima più mite, però, sarà soltanto temporanea. Secondo le previsioni meteorologiche, tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto l'anticiclone africano tornerà a interessare l'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature. Si prospetta quindi un'altra ondata di caldo, con valori destinati a salire nuovamente su gran parte del Paese: ecco da quando.

Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo: ecco quando

Dopo i violenti temporali accompagnati da grandinate che hanno interessato diverse zone d'Italia, il tempo è destinato a concedere alcuni giorni di maggiore stabilità. Fino a sabato le temperature resteranno su valori estivi ma più contenuti rispetto alle ultime settimane, con massime intorno ai 32 gradi al Nord, 34 al Centro e fino a 36-37 gradi al Sud. Qualche rovescio potrà ancora interessare le regioni meridionali, soprattutto lungo il versante adriatico e in Calabria. Da domenica è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali inizialmente al Nord e, nel corso della giornata, anche sulle regioni centrali e su parte della Campania. Il peggioramento sarà però di breve durata e già in serata il sistema perturbato si sposterà verso i Balcani.

Nel frattempo l'estremo Sud continuerà a fare i conti con il caldo intenso, con punte vicine ai 39 gradi nel Palermitano. Dall'inizio della prossima settimana tornerà invece a rafforzarsi l'anticiclone africano, favorendo una nuova e progressiva crescita delle temperature. Le previsioni indicano che entro la fine di luglio l'Italia potrebbe essere interessata dalla quarta ondata di calore dell'estate, con il Centro-Nord tra le aree più esposte e valori che, dai primi giorni di agosto, potrebbero raggiungere diffusamente i 35-37 gradi dalla Pianura Padana fino a Roma.

Meteo, le previsioni per il weekend

Il fine settimana sarà caratterizzato da un peggioramento del tempo a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà soprattutto il Nord Italia. L'ingresso di aria più fresca e umida favorirà la formazione di temporali anche di forte intensità, con i primi fenomeni attesi già da sabato pomeriggio tra Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel corso della notte il maltempo si estenderà alla Liguria, all'alta Toscana e ad altre aree settentrionali, dove non si escludono piogge intense anche lungo la costa. Domenica l'instabilità si sposterà verso le regioni centrali, con rovesci e temporali più probabili nelle zone interne. Dopo il passaggio della perturbazione le temperature subiranno una sensibile diminuzione grazie all'arrivo di correnti occidentali più fresche, che porteranno un clima decisamente più gradevole rispetto ai giorni precedenti.